В Кузбассе произошло девять ДТП с крупными животными. Как правило, жертвами автомобилистов становятся косули и лоси.

Как рассказал и.о. начальника областного департамента по охране объектов животного мира Евгений Бойко, животные гибнут под колесами машин ежегодно. Это как мелкие - зайцы и лисы, так и крупные - вроде лосей и косуль. В 2018 году с участием крупных животных произошло семь ДТП, еще два - в апреле текущего года, одно - в Топкинском районе, второе - в Юргинском.

- В таких ситуациях серьезные повреждения получают транспортные средства, может быть причинен тяжкий вред здоровью водителя и пассажиров, ну и, соответственно, гибнет само животное, - отметил Евгений Бойко.

По словам руководителя ведомства, в ситуации столкновения нужно вызвать сотрудников ДПС, которые составят протокол. При этом никакие санкции автовладельца не ждут, ущерб будет возмещать страховая компания. А вот если виновник попытается скрыться, ему грозит уголовная ответственность по статье 238 «Незаконная охота с применением транспортного средства». Также Евгений Бойко отметил, что животные наиболее активны с наступлением сумерек и на рассвете - в эти часы водителям стоит быть особенно бдительными.