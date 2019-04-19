Ежедневно в новокузнецком коллцентре работают волонтеры. За две смены (каждая – по 10 человек) ребята успевают принять и обработать по 400 звонков. Особенно много их было в понедельник и вторник, когда было отключено аналоговое телевидение – почти по тысяче звонков! Сейчас же с просьбой помочь подключить приставку стали звонить реже. Зато все чаще стали обращаться абоненты, которые случайно сбили настройки или забыли, как включать или выключать приставку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/704247" frameborder="0"></iframe> Как новокузнечане подключают цифровое телевидение.Видео: Instagram Сергея Кузнецова.

Телемастер-любитель

Но случаются и удивительные истории.

- Нам позвонила женщина и стала задавать уточняющие вопросы. Вопросов было много, словно у нее дома штук десять телевизоров. Разумеется, волонтеры заинтересовались этим, - рассказал заместитель директора Единого центра организации пассажирских перевозок Денис Новохацкий.

Оказалось, что женщина подключила свой телевизор к цифровому вещанию, а потом решила помочь с этим своей соседке. А потом еще одной, и еще, и еще. Как откажешь в помощи пожилому человеку, который не может сам подключить приставку? Да и чужого человека не каждый в дом пустит. А тут – соседушка-помощница! Вот и ходит женщина к соседям – чаю попить да оборудование подключить. А те и рады помощи да приятной беседе.

За день поступает порядка 400 звонков. ФОТО: УТиС города Новокузнецка.

Бабушки-подружки

За подключение и настройку приставок отвечают 150 волонтеров. За неделю они побывали более чем в 500 домохозяйствах! В первую очередь ребята отправляются на помощь пожилым и одиноким людям. К тем, кому не могут помочь родные и близкие. Звонят же на «горячую линию» одни с просьбой помочь, а другие и с требованием.

- Позвонили нам две бабушки соседки из Кузнецкого района. Тон разговора сразу был повышенным, и было ясно, что назревает конфликт, - поведал еще одну историю Денис Новохацкий. – Решил не передавать заявку волонтерам, а сам отправился к ним.

Когда Денис приехал к соседкам, оказалось, что цифровое телевидение одной из них подключить не составит труда. Показал, объяснил, убедился, что пожилая женщина запомнила, как все работает. А вот у ее соседки действительно была проблема. Как оказалось, бабушка приобрела приставку, подключила ее к телевизору, но та никак не хотела работать.

- Я попросил дать пульт, чтобы проверить настройки, и тут оказалось, что пульт давным-давно то ли сломался, то ли потерялся, - продолжил рассказ Денис Новохацкий. - Объяснить пожилому человеку, где и какой пульт нужно приобрести, довольно сложно. Так что решил взять эту заботу на себя.

Новохаций сам съездил в магазин, нашел нужный пульт и помог пожилой женщине настроить цифровое телевидение. Нужно ли говорить, что провожали его как дорогого гостя – с благодарностями и пожеланиями добра!

Глава Новокузнецка вместе с волонтерами отвечал на звонки городан. ФОТО: УТиС города Новокузнецка.

Глава города у телефона

За тем, как подключается цифровое телевидение в городе, следит глава города Сергей Кузнецов. В один из дней он не просто побывал в коллцентре, но и сам на время стал его диспетчером. Отвечая на звонки горожан, он так же задавал вопросы, выяснял модель телевизора, в чем заключается проблема, контактные данные

- При подготовке мы учли не все вопросы, например, есть люди пожилого возраста, которые просто не умеют пользоваться пультом. Где-то кабельные каналы перенастроились, и человек, не может найти свои любимые каналы. То есть в каждом конкретном случае необходимо разбираться на месте, поэтому работы для волонтеров – предостаточно, - отметил Сергей Кузнецов. - Чтобы регулировать возникающие вопросы и был создан такой многофункциональный центр. Работа ведется, мы усилили некоторые моменты, добавили транспорт для более мобильного перемещения волонтеров, добавили количество и самих волонтеров.

Задать все интересующие вопросы по переходу на цифровое эфирное телевещание можно по телефонам: (384-3) 32-12-60, 32-14-54.