2019-04-22T08:29:19+03:00
Общество

Жителей Кузбасса ждут жаркие майские праздники

Синоптики дали прогноз май
Кирилл ЧАЩИН
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В первые дни мая в Кузбассе потеплеет до +20 градусовВ первые дни мая в Кузбассе потеплеет до +20 градусовФото: Кирилл ЧАЩИН
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Специалисты Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на май. Начало и конец месяца обещают быть жаркими.

После следующих прохладных выходных в конце апреля в регионе начнет теплеть. Синоптики отмечают, что погода в мае будет в пределах климатической нормы. Среднемесячная температура будет в пределах +8, +13 градусов.

Особенно теплыми ожидаются первые дни мая, отмечает Наталья Полуэктова, пресс-секретарь гидрометцентра. Всю первую половину мая по ночам ожидается от +5 до +10 градусов. В середине месяца отметки опустятся до -4,+1 градусов. Днем в начале мая столбики термометров будут подниматься до +15,+20 градусов. В середине месяца жара спадет до +6, +11 градусов.

Вторая половина мая будет отличаться хорошей летней погодой. По ночам ожидается +6,+11 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +17,+22, местами до +27 градусов.

– Средина месяца будет прохладной с понижением температур, а начало и конец месяца будут хорошими. Количество осадков будет в пределах нормы, правда, по северу области будет немного больше. Также на севере будет попрохладнее, – отмечает Наталья Полуэктова.

Таким образом, если первомайские праздники жителей Кузбасса ждет жара, то 9 мая возможно похолодание и осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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