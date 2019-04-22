В Кемерове стартовал I Съезд социальных работников Сибири

В Кемерове начал работу I Съезд социальных работников Сибири. В нем примут участие более 800 человек из 25 регионов России и 14 стран.

Программа cъезда включает три рабочих дня. В частности, в понедельник в конференц-зале областной больницы имени Беляева пройдет семинар доктора Бенни Лэма из Гонконга на тему детско-родительских отношений. После в актовом зале КОМИАЦ запланированы лекции гостей из Великобритании и Австралии. Директор Российско-европейского фонда поддержки социальных реформ Тони Видмер и профессор Университета Южной Австралии Розмари Кеннеди расскажут о социальной работе в своих странах. Здесь же пройдет круглый стол «Государственно-частное партнерство - бизнес с социальным лицом» для частных, неправительственных и государственных организаций, которые занимаются патронажем и социальным обслуживанием пожилых людей на дому и в стационарных учреждениях.

Кроме того, 22 апреля участники съезда посетят первую в России социально-реабилитационную квартиру, которая находится на проспекте Ленина, 58 в областном центре.

Во вторник, 23 апреля, в рамках Съезда соцработников в филармонии состоится пленарное заседание, после которого будут работать круглые столы. В среду, 24 апреля, в Кемеровском доме-интернате для престарелых и инвалидов на улице Космической в рамках пилотного проекта «Система долговременного ухода» пройдет показательный открытый тренинг по обучению персонала работе в новой системе.

Подробнее с программой съезда можно ознакомиться на сайте областного департамента социальной защиты населения.