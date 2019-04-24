Виновного в гибели юных футболистов из Кемерова лишили свободы на пять лет

Кемеровский районный суд вынес приговор виновному в ДТП, в котором погибли два юных футболиста из Кемерова. Еще четверо получили серьезные травмы. Виновный в ДТП проведет пять лет в колонии общего режима.

24 апреля Кемеровский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о гибели двух юных футболистов. 50-летний мужчина был ответственным за техническое состояние автомобиля Hyundai Grand Starex. В августе 2016 года он организовал перевозку 10 воспитанников МАУДО СДЮСШОР по футболу на спортивные мероприятия в Новокузнецке. При этом он допустил сразу несколько нарушений. Так, шины с шипами противоскольжения, установленные на автомобиле, имели местные повреждения, сам автомобиль не был оснащен опознавательным знаком «Перевозка детей». За рулем автомобиля находился сын мужчины, у которого не было водительского удостоверения категории D.

7 августа 2016 года около 21.00 на автомагистрали Кемерово - Ленинск-Кузнецкий водитель, перевозивший детей, превысил скоростной режим и не справился с управлением. Автомобиль занесло, он наехал на тросовый барьер. Два ребенка погибли, еще двум был причинен тяжкий вред здоровью и двум - вред здоровью средней и легкой степени тяжести. Подсудимый скрылся от правосудия и находился в розыске в течение 10 месяцев. Теперь же он предстал перед судом и был признан виновным в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и стали причиной гибели двух человек. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии общего режима. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, в августе 2016 года на кузбасской трассе перевернулся микроавтобус Hyundai, который ехал из Новокузнецка в Кемерово. В автобусе с матча ехала футбольная команда «Кузбасс имени Раздаева». Позже стало известно, что водитель микроавтобуса, который перевозил юношескую футбольную команду и попал в ДТП, получил права за шесть месяцев до трагедии и за это время успел неоднократно нарушить правила дорожного движения.Суд приговорил водителя к трем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Также молодого человека на три года лишили водительских прав.