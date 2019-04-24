Как провести выходные в Кемерове

Джаз по-итальянски

На сцене кемеровской филармонии выступит итальянская пианистка, певица, композитор и аранжировщик Сильвия Манко.

Сильвия Манко с детства начала заниматься фортепиано. Благодаря своему отцу Сильвия набрала удивительный репертуар и очень богатый запас джазовых стандартов, босса-новы и международных музыкальных течений. В 19 лет она переехала в Рим и обратилась к джазу. Там же она познакомится с крупными музыкантами, которые создадут трио, носящее ее имя.

Сильвия Манко со своим трио выступает в стиле знаменитых коллективов под руководством пианистов и вокалистов, таких как Nat King Cole, Shirley Horn и Blossom Dearie. Во время выступления Сильвия создает диалог между голосом и фортепиано в одном лице, как исполнитель. Вместе с трио Сильвия Манко выступала на многих международных фестивалях Европы, ЮАР, Монтекарло, Дубаи, США.

– Оригинальные композиции, тексты которых написаны самой Сильвией на английском, французском и итальянском языках, гармонично смещаются в сторону современного стиля и проникнуты бразильской музыкой, а также авторским влиянием, наряду с привычным европейским и американским инструментальным джазом, – отмечают в филармонии.

Государственная филармония Кузбасса,

Пр. Советский, 68

25 апреля, начало в 17.00

Цена билетов: от 500 до 900 рублей

Сабантуй какой-то

В Кемеровском областном музее ИЗО открылась масштабная выставка «Декоративно-прикладное искусство казанских татар: история и современность». В экспозиции представлено более 200 предметов из собрания Национального музея Республики Татарстан.

Кузбассовцы смогут познакомиться с живописью, графикой, декоративно-прикладным искусством, предметами быта, предметов, отражающими традиции ислама.

– Визуальный ряд выставки удивительно разнообразен. Татарское декоративно-прикладное искусство представляет собой яркую и многоцветную палитру, истоки которой уходят своими корнями во времена государства Волжской Булгарии, периода Золотой Орды и эпохи Казанского ханства, – отмечают в музее.

Впечатления о татарской культуре зрителю помогут составить предметы интерьера и обихода, одежда, образцы вышивки, ткачества, кожаной мозаики, ювелирного искусства, предметы культового назначения. Кроме того, посетители смогу оценить красоту восточный узоров в письменности и разнообразной вышивке. Старинная узорная обувь, костюм, шитые золотом и бисером головные уборы, «казанские полотенца» отражают эстетические представления татарского народа, раскрывают уходящие вглубь веков традиции.

Произведения народного и декоративно-прикладного искусства соседствуют на выставке с полотнами татарстанских художников XX-XXI веков. Выставка дополнена живописью, графикой и декоративными панно из художественного собрания Национального музея Республики Татарстан.

Около 50-ти произведений живописи и графики раскрывают национальную тему в различных ее аспектах, отражая культуру и быт, знакомя с персонажами фольклора и известными деятелями, представляя природу, обычаи и жизнь казанских татар.

Кемеровский областной музей изобразительных искусств,

пр. Советский, 48

Вторник – суббота – с 10.00 до 19.00, воскресенье — с 11.00 до 19.00

Цена билетов: от 100 до 150 рублей

Вот так встреча!

Театр для детей и молодежи приглашает зрителей на новый спектакль «Белые ночи». Актеры играют на новой сцене – «У камина»

Спектакль театра поставлен по повести Достоевского «Белые ночи», действе которой происходит в Санкт-Петербурге. Белые ночи – это символ культурной столицы России. Во время этого явления солнце опускается за горизонт на такое короткое время, что на улице не успевает стемнеть, и вечерние сумерки плавно переходят в утро. В это время можно гулять хоть до утра по пустым улицам, наблюдать за ночной жизнью города, любоваться на старинную архитектуру, смотреть, как по Неве проходят корабли.

– Двое встречаются в призрачной атмосфере петербургских белых ночей. Он – молодой мечтатель, живущий в мире своих грез, влюбляющийся только в идеал, в ту, которая приснится во сне. Она – юная девушка в затянувшемся ожидании встречи с другим, реальным, любимым ею человеком, – рассказывают о постановке в театре. – Страстная потребность в идеале объединяет эти два одиноких сердца. Возможен ли идеал в жизни и стоит ли к нему стремиться?

Театр для детей и молодежи,

Ул. Арочная, 37

26 апреля, начало в 18.30

Цена билетов: 400 рублей

Испания любви

Музыкальный театр Кузбасса приглашает зрителей увидеть и услышать оперетту «Сильва». Это произведение в 1915 году написал замечательный венгерский композитор Имре Кальман.

Главной героиней оперетты является Сильва Вареску — талантливая и трудолюбивая звезда Будапештского варьете. Она влюбляется в молодого аристократа Эдвина, но их брак невозможен из-за социального неравенства.

Как отмечают в музыкальном театре, почти за сто лет существования оперетты она неоднократно подвергалась разного рода изменениям, менялся даже характер героев и их общественный статус. Оперетта имела и несколько названий, но неизменной оставалась великолепная музыка блистательного маэстро, очень мелодичная, то грустная, полная драматизма, то веселая, легкая, изящная, искрометная, темпераментная, она покоряет с первых минут.

— Трогательная история артистки кабаре Сильвы Вареску, полюбившей княжеского отпрыска и переживающей из-за этого минуты счастья и разочарования, радости и печали, никогда никого не оставляли равнодушными. Любовь двух молодых людей должна пройти все испытания, среди которых, может быть, самое серьезное — социальное неравенство. Но настоящее чувство способно преодолеть все препятствия на своем пути. Счастливый финал «Сильвы» — свидетельство тому, — отмечают в театре.

Музыкальный театр Кузбасса,

Пр. Советский, 52

27 апреля, начало в 17.00

Цена билетов: от 200 до 800 рублей