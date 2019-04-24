2019-04-24T18:40:04+03:00
Происшествия

17-летнего студента застрелили в Новокузнецке: видео с места убийства

ЧП произошло в Орджоникидзевском районе
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
17-летнего студента застрелили в Новокузнецке: видео с места ЧП. ФОТО: vk.com, "Новокузнецк Онлайн", Евгений Яковлев.17-летнего студента застрелили в Новокузнецке: видео с места ЧП. ФОТО: vk.com, "Новокузнецк Онлайн", Евгений Яковлев.
Изменить размер текста:

Очевидцы выложили в социальные сети видео и фотографии с места гибели 17-летнего студента. Молодого человека днем 24 апреля застрелили в Новокузнецке.

17-летнего студента застрелили в Новокузнецке: видео с места ЧП.Видео: vk.com, "Новокузнецк Онлайн", Евгений Яковлев.

На кадрах видео, снятого очевидцами, видно, что трагедия случилась в Абашево, неподалеку от Собора Рождества Христова. Молодой человек лежит на пешеходной дорожке около одного из домов. При этом рядом находится остановка общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба Следственного Управления, 17-летний студент в 15:10 шел по улице в сторону остановки общественного транспорта. В какой-то момент к нему со спины подошел незнакомец в маске и выстрелил юноше в голову. От полученного ранения он скончался. Мужчина в маске же не сразу покинул место преступления: сначала он поднял гильзу, и лишь после этого скрылся.

Очевидцы тут же вызвали стражей порядка. По факту убийства молодого человека возбуждено уголовное дело.

- На месте работает следственная группа, в числе которой следователи-криминалисты, сотрудники полиции, на место происшествия выезжало руководство следственного управления. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица причастного к совершению преступления, - сообщает пресс-служба ведомства. - В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Дадим по голове и оставим замерзать»: зек, искавший богатых родителей «Вконтакте», угрожал матери похищенного ребенка
Мама 5-летнего Димы из Кинеля, украденного группировкой Руслана Бакиева, рассказала, как киднепперы забрали ее мальчика, а их лидер из колонии вымогал с нее 2 миллиона рублей
Новости 24
Инаугурация главы города прошла в Березовском
Финал национального чемпионата Worldskills пройдет в Кузбассе в 2020 году
Человек в маске застрелил подростка в Новокузнецке
Жительница Кузбасса насмерть забила женщину
Совет женщин-депутатов будет создан в Кузбассе
Житель Кузбасса перевел мошенникам 800 тысяч рублей
Пенсионерка с тростью пропала в Кузбассе
В Кузбассе создали правительство
В Новокузнецке легковушка вылетела с дороги и врезалась в деревья
В кемеровском аэропорту снесут терминал внутренних авиалиний
Сергей Цивилев рассказал о ситуации с «Лазурным»
В Новокузнецке пропал пенсионер с золотыми зубами
Женщина сбила восьмилетнего мальчика на «зебре» в Кемерове
Деревянный мост через Искитимку построят в Кемерове
В Кемерове мужчина упал со строящейся высотки
В Кузбассе выбрали уполномоченного по правам человека
Прокопчанин с газовым баллончиком и дымовой шашкой ограбил пивной магазин
В Кузбассе в пустующем здании откроют детскую поликлинику
В Новокузнецке на два дня ограничат движение из-за антитеррористических учений