17-летнего студента застрелили в Новокузнецке: видео с места убийства

Очевидцы выложили в социальные сети видео и фотографии с места гибели 17-летнего студента. Молодого человека днем 24 апреля застрелили в Новокузнецке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/705139" frameborder="0"></iframe> 17-летнего студента застрелили в Новокузнецке: видео с места ЧП.Видео: vk.com, "Новокузнецк Онлайн", Евгений Яковлев.

На кадрах видео, снятого очевидцами, видно, что трагедия случилась в Абашево, неподалеку от Собора Рождества Христова. Молодой человек лежит на пешеходной дорожке около одного из домов. При этом рядом находится остановка общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба Следственного Управления, 17-летний студент в 15:10 шел по улице в сторону остановки общественного транспорта. В какой-то момент к нему со спины подошел незнакомец в маске и выстрелил юноше в голову. От полученного ранения он скончался. Мужчина в маске же не сразу покинул место преступления: сначала он поднял гильзу, и лишь после этого скрылся.

Очевидцы тут же вызвали стражей порядка. По факту убийства молодого человека возбуждено уголовное дело.

- На месте работает следственная группа, в числе которой следователи-криминалисты, сотрудники полиции, на место происшествия выезжало руководство следственного управления. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица причастного к совершению преступления, - сообщает пресс-служба ведомства. - В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.