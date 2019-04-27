Как поступить в Кемеровское президентское кадетское училище

Артур Чепкасов, начальник департамента образования и науки, провел сессию вопросов и ответов. Он сообщил подробности приемной кампании в Кемеровское президентское кадетское училище, которое стартовало 15 апреля и продлится до 1 июня.

Во время приемной кампании 2019-го года планируется набрать три класса: 5-ый, 6-ой и 7-ой – всего 360 человек. Артур Чепкасов отметил, что в президентские кадетские училища обычно набирают ребят, закончивших четвертый класс. Однако в 2019 году будет сделано исключение. Этот отбор – шанс для ребят постарше, которые мечтают поступить в президентское кадетское училище. В последующие годы набор будет осуществляться только в 5-ый класс.

Какие нужны документы?

До конца мая этого года, всем желающим и подходящим по возрасту ребятам, необходимо собрать все необходимые документы, список которых есть на сайте департамента образования и науки Кемеровской области. Кроме этого, необходимо также пройти медицинскую комиссию в поликлинике по месту жительства. Список врачей, которых необходимо пройти также находится в перечне документов на сайте. Если в процессе у вас возникнут какие-либо трудности, вы можете обратиться в свою школу, в управление образования своего района, в департамент образования и науки Кемеровской области, а также в военный комиссариат по месту жительства. Вам помогут сформировать весь пакет документов.

После того, как все документы и заключения будут у вас на руках, вам необходимо их отправить в Кемерово в областной военкомат на улице Базовой 5А либо по почте, либо привезти самим, также документы можно адресовать Кемеровскому сборному пункту на Сосновом бульваре 3. Когда документы будут отправлены, вам останется лишь ждать приглашения на вступительные испытания.

Требования к абитуриентам

К абитуриентам Кемеровского президентского кадетского училища достаточно высокие требования в плане учебной успеваемости и физической подготовки. Будущим ученикам предстоят вступительные экзамены по русскому языку, математике и иностранному языку в устной форме, принимать которые будет комиссия, сформированная министерством обороны. Помимо проверки эрудиции, эксперты оценят физическую подготовку абитуриентов, а также их психологическое состояние. Комиссия будет работать с 1-го по 15-ое июля.

Особенности кадетского училища

Артур Чепкасов рассказал, что все поступившие на обучение кадеты будут на полном государственном обеспечении.

- Президентское кадетское училище – это учреждение интернатного типа. Все дети будут проживать на территории училища. Полное государственное обеспечение, на котором они будут находиться, включает в себя все: проживание, питание, одежду – начиная от нижнего белья и заканчивая парадной формой, - отметил начальник департамента образования и науки региона. - С родителями они могут видеться на выходных. Кадетское училище – это военное учреждение и там очень строгие правила, практически как в армии.

К слову, девочек на обучение не принимают.

Еще один из часто задаваемых вопросов про перевод в течении учебного года из обычной школы или поступление в следующем году в сформированный класс. Такой вариант тоже невозможен, потому что приказ о зачислении издается Минобороны и остается неизменным до конца обучения в училище. Даже если кто-то по какой-то причине отчислится, его место никто никогда не займет.

Обучение в кадетском училище длится до 11-го класса. Получив дипломы о среднем образовании, ребята могут отправиться в армию по призыву или поступить в любое высшее учебное заведение. А вот освобождения или отсрочки от армии обучение в президентском кадетском училище не дает. Обучение в кадетских училищах ведется на высоком уровне: в среднем ЕГЭ кадеты сдают на 70-75 баллов. У всех выпускников имеются углубленные знания в сфере IT и связи, а также они получают хорошую подготовку к дальнейшей службе.

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