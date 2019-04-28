В Кемерове открылся филиал музыкальной школы при консерватории Чайковского

В Кемерове открылся филиал детской музыкальной школы при Московской консерватории имени Чайковского. В субботу в областном центре прошло первое прослушивание, на котором выбирали будущих учеников филиала. Попытать удачу решили 40 юных музыкантов из Кемерова и соседних городов. А оценивали их мастерство преподаватели из Москвы.

Прослушивания в Центральной детской школе искусств на улице Красной начались в десять утра, а регистрация участников и того раньше – в девять. Дети пришли со своими преподавателями по музыке и родителями. Всего в холле школы собралось 40 претендентов от дошкольного возраста и до 14 лет из Осинников, Белова, Новокузнецкого района и, конечно, из Кемерова.

Однако после второго этапа останется только 13 претендентовФото: Фаяз Алекберов

После регистрации участники разошлись по кабинетам для репетиций: им было выделено девять аудиторий на двух этажах, на дверях которых висело расписание с именами участников и диапазон времени, которое им отведено для занятий.

В воздухе чувствовалось волнение и переживание как самих детей, так и их преподавателей. Тревожных чувств добавляло также ожидание своей очереди – участники и взрослые буквально облепили дверь аудитории, за которой проходило закрытое прослушивание, и молча внимали композициям, доносящимся из кабинета. Преподаватели переживали настолько за своих учеников, что в буквальном смысле держали кулачки. Рядом со мной сидела мама одного из участников, которая, закрыв глаза, слушала выступление своего сына и перебирала пальцами, изображая игру на пианино.

Преподаватель по классу тромбона Игорь Баканов поделился с ребятами своим опытом преподавания и ответил на волнующие ребят вопросыФото: Фаяз Алекберов

Преподаватели должны были отобрать 23-25 участников, которые прошли бы на второй этап отбора для обучения в центральной музыкальной школе. Но ребята настолько впечатлили комиссию, что они все были допущены ко второму этапу, который, к слову, пройдет в середине мая. На второй этап приедет директор центральной музыкальной школы при консерватории Валерий Пясецкий.

13 детей, кто сможет успешно пройти вступительные испытания, будут зачислены в местный филиал престижной школы для музыкантов. Сейчас она располагается в здании Кемеровского областного колледжа культуры и искусств на Карболитовской, 11. Программа обучения будет включать в себя не только музыкальные, но и общеобразовательные предметы. В ближайшие пару лет филиал обзаведется собственным зданием на 300 учеников с концертным залом и бассейном.

Чтобы справиться с волнением, ребята полностью погружались в музыкуФото: Фаяз Алекберов

Несмотря на жуткое волнение, дети полностью отдаются музыке и играют, чтобы впечатлить строгое жюри, некоторые из ребят просто пришли сюда, чтобы хотя бы проверить, на что они способны, и получить рекомендации от преподавателей из Москвы.

Параллельно с прослушиваниями, на другом этаже проходил мастер-класс, где один из членов московской комиссии рассказывал об обучении в центральной музыкальной школе и подбадривал тех, кому не удастся пройти дальше – не получилось в этом году, получится в следующем. Главное – не сдаваться!