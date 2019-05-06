На 9 мая в Кузбассе будет ветрено и дождливо

После жарких дней, пришедшихся на начало мая, в Кузбасс придет похолодание. На День Победы ожидается до -6 градусов, а тепло веется в Кузбасс лишь к выходным.

Рабочая неделя в этот раз длится всего три дня, и каждый из этих дней будет теплым и даже жарким. Так, во вторник днем столбики термометров поднимутся до +21…+26 градусов, а ночные температуры будут держаться в пределах +6…+11. Осадков не ожидается, а вот порывы северо-западного ветра могут достигать 12 метров в секунду.

В среду будет по-прежнему жарко, но местами может пройти небольшой дождь. Сохранится порывистый ветер, а вот ночная температура будет чуть ниже: +1…+6 и лишь местами до +11 градусов.

В четверг, праздничный день, на севере области может пройти небольшой дождь. Здесь воздух прогреется максимум до +17, а ночью столбики термометров опустятся до -1…-6 градусов. На юге области днем будет теплее – до +22 градусов, а вероятность осадков меньше.

В Кемерове на День Победы будет без осадков, ожидается северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Днем температура воздуха составит +13…+15 градусов, а ночью похолодает до -4 градусов.

- В ночь с 9 на 10 мая пойдет похолодание. Температуры будут отрицательными, но холоднее всего будет 10 и 11 числа, - рассказала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – А в воскресенье тепло вновь вернется в Кузбасс.

10 мая, к слову, воздух прогреется лишь до +5…+10 градусов, а ночью возможно до -7 градусов. Осадков не ожидается, а вот порывы северо-восточного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В субботу, 11 мая, дневная температура сохранится прежней, зато утихнет ветер. Днем осадков не ожидается, а вот ночью может пройти небольшой дождь. А ночная температура будет держаться в пределах -1…+4 градусов.

В воскресенье, 12 мая, днем воздух прогреется до +20 градусов, местами пройдут дожди и грозы. Ветер сменит направление на западное, но будет несильным. Ночью ожидается от 0 до +5 градусов.