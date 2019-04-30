2019-04-30T11:06:01+03:00
Общество

Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Новокузнецке: где пройдет шествие, как принять участие

Акция Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Новокузнецке начнется с 10 часов утра
Екатерина РОМАНОВА
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Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Новокузнецке: где пройдет шествие, как принять участиеБессмертный полк 9 мая 2019 года в Новокузнецке: где пройдет шествие, как принять участиеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Парадом прошагает бессмертный полк 9 мая 2019 года в Новокузнецке по центральной улице Кирова. Горожане пронесут портреты своих героев и отдадут дань памяти тем, благодаря кому вы живем в мирном государстве.

В Новокузнецке гражданская акция «Бессмертный полк» проходит с 2013 года. И если в первый год с портретами в руках прошагали всего 300 волонтеров, то со временем количество участников увеличилось до 12 тысяч человек.

Как и всегда, построение колонны Бессмертного полка 9 мая 2019 года в Новокузнецке начнется с 10 часов утра на пересечении улиц Кирова и Тольятти. Колонна начнет движение сразу после того, как пройдет торжественный митинг и парад Победы.

- Для участия в «Бессмертном полку» можно прийти 9 мая со штендером с фотографией своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, и просто встать с ней со всеми в колонну. Заранее записываться и регистрироваться для участия в шествии нигде не нужно, - отметили в пресс-службе администрации города Новокузнецка.

К слову, штендер можно как изготовить самостоятельно, так и заказать в любой полиграфической компании города. единых требований к оформлению нет, кроме рекомендаций по размеру фотографии: лучше всего, если он будет размером А3.

Любые рекламные, агитационные лозунги, политическая, корпоративная и любая другая символики запрещены.

Торжественный митинг, парад военной техники и акция "Бессмертный полк" начнутся 9 мая в 11:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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