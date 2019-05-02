Как провести выходные в Кемерове

День большой воды

Музей-заповедник «Томская писаница» открывает водный экскурсионный сезон. Он проведет в Кемерове масштабное мероприятие «День большой воды».

В число ключевых событий войдет торжественный парад судоходных средств в районе центральной набережной Томи с обходом острова Кемеровский. В составе эскадры - теплоход КС-207, катер «Томская писаница», а также катера, принадлежащие Государственной инспекции по маломерным судам при ГУ МЧС Кемеровской области.

На территории набережной, за мемориалом Славы воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с 14.00 до 16.00 пройдет торжественная часть. Она включает официальное открытие водного экскурсионного сезона, парад кадетов, встречу ветеранов морского и речного флота. Гостей праздника будут ждать интерактивные площадки, фотозона, концертные номера. Праздничную атмосферу будет поддерживать духовой оркестр.

А уже с 11 мая «Томская писаница» предлагает комплексную экскурсионную программу «Большая вода». По субботам до музея-заповедника можно будет добраться на комфортабельном катере КС-207. Разработаны экскурсии «Тайны томских берегов» и «Речная мозаика».

Притомская набережная

(мемориал Славы воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны)

3 мая, начало в 14.00

Вход свободный

О любви и мужестве

Легендарный Севастополь! Город-герой! Он овеян славой, знаменит великими подвигами людей, их стойкостью и мужеством. Об этом оперетта Константина Листова «Севастопольский вальс». Но и не только. Композитор придал героико-романтическую окраску своему произведению. Его герои не только храбро сражаются на одном из сложнейших участков обороны города, но им не чужда романтика искренних чувств, они умеют беззаветно любить и крепко дружить. Спектакль разделен на две части: первое действие - бой за Инкерманские высоты, во втором герои встречаются вскоре после войны на знаменитом Приморском бульваре, где многое выясняется и становится на свои места в их отношениях.

Жизненная достоверность характеров, сочетание патетики и юмора, мелодичность и музыкальная выразительность сделали «Севастопольский вальс» одной из лучших советских оперетт. Ее мелодии звучали повсюду, будоражили людские сердца своей искренностью и проникновенностью. И сегодня знаменитый вальс из этой оперетты у многих на слуху.

Спектакль ставит известный режиссер из Петербурга, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Подгородинский. В нем заняты и ведущие артисты театра и молодежь.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

7 мая, начало в 18.00

Цена билетов: от 200 до 600 рублей

Сцена из спектакля «Севастопольский вальс». Фото: архив театра

Спектакль своими руками

Внутри и снаружи большого шатра, построенного героями, будет твориться спектакль «Сонландия» с участием маленьких зрителей и тех, кто постарше. В этой истории сновидения оживают при помощи красочного театра теней. Большие зрители вновь знакомятся со своими детьми. Рождение спектакля происходит при участии зрителей. Дети откроют неожиданное в давно знакомом, сказочное в привычном, а еще - сами станут интерпретаторами и сочинителями рассказываемой истории. А также смогут создать своими руками маленький теневой театрик.

Театр теней познакомит детей и взрослых с важной гранью окружающего мира - силуэтом, научит живому взаимодействию с искусством и подготовит к сложному восприятию скульптуры и живописи.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

5 мая, начало в 12.00

Цена билетов: 400 рублей

Рождение спектакля происходит при участии зрителей. Фото: Театр для детей и молодежи

Герои другими глазами

В музее изобразительных искусств открывается всероссийская выставка «Герои России, какими их не видел никто». Фотопроект благотворительного фонда «Память поколений» реализуется третий год подряд, но в Кузбасс выставка приедет впервые!

Главными действующими лицами фотоснимков стали реальные герои современности - Герои России, Советского Союза и ветераны всех войн, которые защищали и защищают интересы нашего Отечества. За каждой фотографией стоит своя история боли, величия духа и сила характера, которые привели к победе! Авторы работ стремятся показать, что героем может быть не только пожилой ветеран, но и молодые участники вооруженных конфликтов с участием нашей страны. Они красивы и обладают несгибаемой силой духа. Своим примером они доказывают, что полученные травмы и ранения не являются препятствием на пути к своим целям, стремлению развиваться и становиться востребованными в современном мире. Герои, преодолев трудности на своем жизненном пути, продолжают идти вперед, оставаясь мужественными и настоящими. Работы отражают силу и стойкость характера, благодаря которым эти люди преодолевают все трудности.

Одними из участников проекта стали ветераны боевых действий из Кемеровской области Василий Гусаков и Вадим Вахромеев.

Фотографии участников фотопроекта сделаны известными фотографами России - Данилом Головкиным и Ольгой Тупоноговой-Волковой, которые работают над проектом с первого дня его существования.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6, т.: (384-2) 75-07-88

С 6 мая, начало в 14.00

Цена билетов: от 100 до 150 рублей