2019-05-07T12:13:37+03:00
Общество

После праздничного салюта 9 Мая кемеровчан по домам развезут автобусы

Уехать домой можно будет на автобусах, троллейбусах и трамваях
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
После праздничного салюта 9 мая кемеровчан по домам развезут автобусы.После праздничного салюта 9 мая кемеровчан по домам развезут автобусы.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Более 100 единиц городского транспорта доставит кемеровчан после праздничного салюта в честь Дня Победы 9 Мая во все районы города.

9 Мая, во время празднования Дня Победы, общественный транспорт будет работать до 0.00. При этом с 20.00 городские трамваи, автобусы и троллейбусы будут иметь приоритет при движении по проспектам Советскому и Октябрьскому, а также по улице Красноармейской. Для организации работы общественного транспорта будут работать пять передвижных диспетчерских пунктов. Информацию о работе городских автобусов, троллейбусов и трамваев можно будет получить по телефону диспетчерской службы УЕЗТУ: (384-2) 57-46-57 с 7.00 до 0.00. Горожанам рекомендуют в этот день для передвижения воспользоваться именно городским транспортом, тем более что на линиях будет работать более 100 единиц.

Добраться в разные районы города после праздничного салюта можно будет от следующих остановок:

От остановки «Ул. Кирова» на пр. Советском:

- в направлении Кировского района;

- в направлении Рудничного района;

- в направлении микрорайона Южный;

- в направлении Ленинского района;

- в направлении ФПК;

- в направлении поселка Пионер.

От остановки «Главпочтамт»:

- в направлении Ленинского района;

- в направлении ФПК.

От остановки «Музыкальный театр Кузбасса»:

- в направлении Кировского района;

- в направлении Рудничного района.

От остановки «Кристалл»:

- в направлении Кировского района;

- в направлении Рудничного района;

- в направлении проспекта Октябрьского;

- в направлении проспекта Ленина;

- в направлении ФПК.

От остановки «Цирк»:

- в направлении Ленинского района;

- в направлении ФПК.

От остановки «Уралсиббанк»:

- в направлении Ленинского района;

- в направлении ФПК.

От остановки «КЭМЗ» проследуют трамваи:

- в направлении Кировского района;

- в направлении Рудничного района;

- в направлении микрорайона Южный;

- в направлении ФПК;

- в направлении «Азота».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Она работает, в квартире чисто": девочку из Самарской области все еще могут вернуть матери, которую обвиняют в жестоком обращении с ребенком
Волонтеры рассказали, что сейчас их не пускают к малышке в детский дом - мать подписала отказ, судьбу девушки будут решать органы опеки и попечительства
«Она кричала, что я якобы пьяный, пошел в магазин за «алкашкой»!»: суд допросил полицейского по делу о «собаке без намордника»
В Новосибирске судят супругов, которые в новогодние праздники подрались с участковым. Лейтенант Будуква впервые в присутствии прессы озвучил свою версию событий
Украденная победа: Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы
В канун дня Победы корреспондент «КП» поговорила с западноевропейцами, китайцами, американцами, австралийцами... Чтобы выяснить, что они знают о Второй мировой. Ужасно, что большинство однозначно заявили: «Победили США»
Новости 24
Подлечился и обогатился: Кемеровчанин грабил магазины в перерывах между процедурами в больнице
На 6,6% меньше: реальные доходы кузбассовцев за год стали ниже
Иностранные студенты штурмуют вузы Кузбасса
Грызуны устроили пир в кемеровском гипермаркете
Кузбассовец обиделся на возлюбленную и разослал ее интимные фотографии друзьям
Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взятке
Кузбасское предприятие продавало опасную питьевую воду
Новокузнечанин избежал уголовного наказания за пролитый на людей расплавленный чугун
Банк УРАЛСИБ наградил победителей конкурса «Финансовый рецепт»
В Кузбассе горело здание цеха-отдела
Попадья избила женщину электрошокером в Новокузнецке: священника отстранили от богослужений
Налетчик забыл телефон рядом с раненой жертвой в Кемерове
Двое детей выпали из окон в Кузбассе
В Кузбассе сменился начальник еще одного департамента
Третью финальную игру волейбольного «Кузбасса» покажут в прямой трансляции на бульваре Строителей
Салют на День Победы 9 мая 2019 года в Кемерове: во сколько начнется и где посмотреть
6-летняя девочка и два ее приятеля пропали в Юрге
Владимир Долматов презентует свою книгу в Кемерове