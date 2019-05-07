После праздничного салюта 9 Мая кемеровчан по домам развезут автобусы

Более 100 единиц городского транспорта доставит кемеровчан после праздничного салюта в честь Дня Победы 9 Мая во все районы города.

9 Мая, во время празднования Дня Победы, общественный транспорт будет работать до 0.00. При этом с 20.00 городские трамваи, автобусы и троллейбусы будут иметь приоритет при движении по проспектам Советскому и Октябрьскому, а также по улице Красноармейской. Для организации работы общественного транспорта будут работать пять передвижных диспетчерских пунктов. Информацию о работе городских автобусов, троллейбусов и трамваев можно будет получить по телефону диспетчерской службы УЕЗТУ: (384-2) 57-46-57 с 7.00 до 0.00. Горожанам рекомендуют в этот день для передвижения воспользоваться именно городским транспортом, тем более что на линиях будет работать более 100 единиц.

Добраться в разные районы города после праздничного салюта можно будет от следующих остановок:

От остановки «Ул. Кирова» на пр. Советском:

- в направлении Кировского района;

- в направлении Рудничного района;

- в направлении микрорайона Южный;

- в направлении Ленинского района;

- в направлении ФПК;

- в направлении поселка Пионер.

От остановки «Главпочтамт»:

- в направлении Ленинского района;

- в направлении ФПК.

От остановки «Музыкальный театр Кузбасса»:

- в направлении Кировского района;

- в направлении Рудничного района.

От остановки «Кристалл»:

- в направлении Кировского района;

- в направлении Рудничного района;

- в направлении проспекта Октябрьского;

- в направлении проспекта Ленина;

- в направлении ФПК.

От остановки «Цирк»:

- в направлении Ленинского района;

- в направлении ФПК.

От остановки «Уралсиббанк»:

- в направлении Ленинского района;

- в направлении ФПК.

От остановки «КЭМЗ» проследуют трамваи:

- в направлении Кировского района;

- в направлении Рудничного района;

- в направлении микрорайона Южный;

- в направлении ФПК;

- в направлении «Азота».