График отключения горячей воды в Кемерове в 2019 году

График отключения горячего водоснабжения в Кемерове: когда, где и на сколько будет отключена горячая вода.

Ежегодно летом коммунальщики проводят ремонт и опрессовку труб, чтобы следующий отопительный сезон прошел гладко, без аварий. Для этого на некоторое время в Кемерове отключается горячее водоснабжение. В 2019 году горячую воду начнут отключать с 27 мая, в последние отключения будут произведены в начале июля.

График отключения горячего водоснабжения:

I группа: потребители Центрального района (до р. Искитимка и кв. 7б), Заводского района и часть Ленинского района

27 мая – 09 июня (13 дней)

- Центральный район: в границах (до реки Искитимка) в границах: река Томь, проспект Кузнецкий (четная сторона до проспекта Советский), проспект Советский (четная сторона от Кузнецкого до Кузбасской). Улица Кузбасская (нечетная сторона до Ноградской). Улица Ноградская (четная сторона от ж.д. №8 до улицы 50 лет Октября). Улица Васильева (четная сторона до Коломейцева), улица Коломейцева (нечетная сторона до проспекта Советского), проспект Советский (четная сторона до реки Искитимки).

- Кварталы Центрального района: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 48, 49, 50, ул. Ноградская 13 в кв. 14.

- Заводской район в административно-территориальных границах

- Потребители поселка Предзаводского, поселка РТС.

- Поселок Южный, кварталы1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

- Кварталы Заводского района: ½ квартала 24, кварталы 32, 33, 51, ½ квартала 52, кварталы 53, 54, 59, 59а, 60, 60а, ФПК.

- Дома 1/2 квартала №52 Заводского района: улица Сарыгина №27, 29, 29/1, улица Пролетарская №20, 20а, 22, улица Сибиряков-Гвардейцев №18а, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 24б.

- Дома 1/2 квартала №24 Заводского района: проспект Ленина 21а, улица Чкалова 16а, 18, 20. Улица Сарыгина 20, 22а, 24, 26, 28; улица Пролетарская 7, 9, 9а.

- Ленинский район: дома кварталов 4-5: улица Тухачевского № 30, 32, 32а, 34, 36,а 38а, 38б, 38/1, 38/2, проспект Химиков № 2а, улица Мирная № 20.

II группа: потребители Центрального и Ленинского районов.

17 июня - 30 июня (14 дней)

- Центральный район (заискитимская часть, кроме кварталов I-ой группы)

- Кварталы Центрального района (заискитимская часть): 1/2 кв.3, кв. 6-49, 4-5, 2-3, 8, 9, 4/5 кв. 11.

- Дома квартала №3 Центрального района: проспект Ленина № 66а,68, 68а, 70, 70а, 70б, 70в, 72, 74, 74а, 76, 76а, 76б, 78, 80, 80а, 82, 82а, 82б, 84, 86, 86а, 88, 90, 90а, 90б.

- Дома квартала №11 Центрального района: все, кроме проспекта Ленина № 69, 69а, ул. Спортивная № 28, 30, 32.

- Ленинский район (кроме кварталов I-ой группы).

- Кварталы Ленинского района: 1/2 кв.14, кв. 20, 1/2 кв.29, 1/4 кв.32. Больничный городок.

- Дома квартала №14 Ленинского района: проспект Ленина №116, 118, 118а, 120, 122, 122а, 122б, 122в, 124, 124а, 126, 128, 130/1; проспект Октябрьский №67, 69, 69а; ул. Волгоградская №14, 16, 18, 20.

- Дома квартала №29 и 32 Ленинского района: ул. Марковцева №6, проспект Химиков №15, ул. Ворошилова № 17, 17а, 19, 19а, 22а, 24а, 24б, 24в, 40; бульвар Строителей № 47, 49.

III группа Потребители заискитимской части Центрального района и Ленинского района.

01июля – 14июля (14 дней)

- Центральный район (заискитимская часть) в границах: река Искитимка, четная сторона улицы Соборной до улицы Луговая, улица Луговая до Пионерского бульвара, Пионерский бульвар (от Луговой до Октябрьского), проспект Октябрьский до улицы Волгоградская, улица Волгоградская (от Октябрьского до Притомского).

- Кварталы Центрального района: 1/2 кв.3, 1/5 кв.11, кв.5, 7, 7а, 12, 15, 15а. Офисный центр (кроме проспекта Ленина №90/в, 90/3), Областная клиническая больница.

- Дома квартала №3: Пионерский бульвар №10а, 12, 12а, 14; проспект Ленина № 66, 66б, 76в, 82в, 82г; Октябрьский №9, 11, 15, 17, 17а, 21, 23, 23а, 23б, 25, 29, 31, 33, 33а, 33б, 35, 37.

- Дома квартала №11: проспект Ленина №69, 69а, улица Спортивная №28, 30, 32.

- Дома квартала №9: проспект Октябрьский №59, 65.

- Ленинский район в границах: проспект Московский, проспект Комсомольский, улица Марковцева, бульвар Строителей (четная сторона полностью, нечетная сторона с дома с №1 по №45). Проспект Химиков (четная сторона с дома №12 до дома №16). Улица Ворошилова (четная сторона с дома №2 до дома №20), проспект Октябрьский, ул. Волгоградская.

- Кварталы Ленинского района: 1/2 кв.14, кв.16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1/2 кв. 29, 68.

- Дома квартала №14: проспект Октябрьский №67а, 71, 71а, 73, 73а, 73б, 75, 75а, 75б, 77, 77а, 77б; проспект Ленина №126а, 128а, 130, 130а, 132, 132а, 132б, 134, 136, 136а; бульвар Строителей №11, 13, 15.

- Дома квартала №29: бульвар Строителей №37, 39, 41, 41а, 43, 45.

IV группа: потребители Центрального, Заводского, Ленинского и Кемеровского районов.

15 июля – 28 июля (14 дней)

- Центральный район (до реки Искитимка) в границах: проспект Кузнецкий четная сторона от реки Томь до проспекта Советский. Проспект Советский (нечетная сторона от проспекта Кузнецкий до ул. Кузбасская). Улица Ноградская (нечетная сторона до улицы 50 лет Октября). Улица 50 лет Октября (нечетная сторона от Ноградской до Васильева). Улица Васильева (четная сторона до улицы Коломейцева). Улица Коломейцева (четная сторона от Васильева до проспекта Советского). Проспект. Советский (нечетная сторона до р. Искитимка).

- Кварталы Центрального района: 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 1/2 кв. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 52. Здание областной администрации на проспекте Советском, 62.

- Заводский район в границах: проспект Ленина (нечетная сторона с дома №19 до дома №57), река Искитимка, улица Сибиряков-Гвардейцев (четная сторона от р.Искитимки до Чапаева), улица Чапаева от Сибиряков-Гвардейцев до Сарыгина), улица Сарыгина (четная сторона от Чапаева до Чкалова), улица Чкалова (четная сторона от Сарыгина до проспекта Ленина).

- Кварталы Заводского района: 21, 21а, 1/2 кв.24, кв.34а, 1/2 кв.52.

- Дома квартала №52 Заводского района: улица Мичурина №43, 55, 55а, 57, 57а, 59; улица Сибиряков-Гвардейцев № 26,28,28а, улица Сарыгина №37.

- Дома квартала №24 Заводского района: проспект Ленина №19, 21, 23, 25, 25а, 25б, 27, 29, 31; улица Пролетарская №3, 3а, 5, 7а; улица Чкалова №16.

- Ленинский район в границах: 1/2 кв.32

- Дома квартала №32 Ленинского района: бульвар Строителей № 47/1 (плавательный Бассейн «Сибирь»), 53, 53а, 55 (ГЦС «Кузбасс»), улица Марковцева №3, 5, 8, 10, улица Ворошилова №25, 30.

- Квартал №25: бульвар Строителей №54а (ТРЦ).

V группа: потребители Кировского района

17 июня – 30 июня (14 дней)

- Кварталы: №21, 21а, 31, «Строммаш», «Стройгородок».

- Улицы Спартака, Лазо, Красноярская, Тургенева, Шубина, Каркасная, Толстикова, Народная, Кедровская, Рекордная (нечетная сторона с дома № 33 по № 47, четная сторона с дома №30 по №40), улица Инициативная (четная сторона с дома №62 по №108 и дом №44; нечетная сторона с дома №57 по №125а), переулок Инициативный, переулок 2-й Инициативный, улицы Стройгородок, Кировская, Алыкаевская, Варшавская, ТаежнаяХалтурина, Металлистов

VI группа: потребители Кировского района

01 июля – 14 июля (14 дней)

- Кварталы: 4, 5, 8а, «К», 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15.

- Улицы Черемховская, Аллейная, Попова, Александрова, Потемкина, Севастопольская, Матросова, Боготольская, Леонова, Тайгинская, Гурьевская, Инициативная (нечетная сторона с дома №1 по № 47, четная сторона с дома №2 по №50а), улица Рекордная (нечетная сторона с дома №1 по №33а, четная сторона с дома №2 по №16), улица Уральская (четная сторона с дома №2 по №4), переулки Рекордный, Ушакова и Леонова, улица Смоленская, улица 40 лет Октября.

VII группа: потребители Рудничного района

28 мая – 09 июня (14 дней)

- Кварталы: 11, 11а, 12, 12а 13. Школа №46 по улице Нахимова, 177.

- Улица Мамонтова, улица Авроры, улица Линейная, улица Ракитянского, улица Осиновая, улица Серебряный бор, проспект Кузбасский.