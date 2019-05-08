День Победы 9 мая 2019 года в Новокузнецке: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

Торжественные и развлекательные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Новокузнецке, будут проходить на нескольких площадках города. Днем горожане смогут принять участие в разных мероприятиях во всех районах города, а вечерний блок программы – в том числе и праздничный салют – в этом году пройдет в Кузнецком районе.

8 МАЯ

Площадь Побед

13:00 – старт V автопробега по городам Кузбасса «Во имя Победы!»

Джаз-клуб «Геликон»

18:00 – праздничный концерт Лауреата международных фестивалей Ольги Юшковой, Елены Жилиной и оркестра «Новый Кузнецкий биг-бенд».

Площадь кинотеатра «Октябрь»

20:00 – «Сеанс под открытым небом». Показ фильма « У опасной черты».

Парад в Новокузнецке.Фото: Екатерина РОМАНОВА

9 МАЯ

Улица Кирова, напротив администрации города.

11:00-11:30 – общегородское торжественное празднование.

- отрывок из спектакля «Василий Теркин»;

- торжественное поздравление с Днем Победы;

- театрализованная постановка «Их подвиг не забудем никогда!». «Памятный вальс» для ветеранов в исполнении 100 пар старшеклассников;

- хореографический флешмоб на песню «День Победы»;

- дневной салют.

11:30 - торжественный парад личного состава и военной техники. Парад возглавит знаменная группа с точной копией Знамени Победы. Затем пройдет техника: БТР, мотоциклы, ГАЗ-67 с пушкой, ЗИС-5, КШМ, ЗИЛ 157, ГАЗ 63, Виллис с пушкой. Парад ретро автомобилей и байкеров с флагами.

- прямая трансляция Парада на Красной площади в Москве.

11:50 – Шествие «Бессмертного полка» от пересечения улиц Кирова и Тольятти до Бульвара героев.

Перед парадным шествием.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Бульвар героев

12:00 – возложение цветов к Вечному огню.

12:30 - городской праздник поколений «Любимые песни Победы» с участием хоров ветеранов города, учащихся ДМШ и ДШИ, а также вокально-инструментальной группы «УРА», в репертуаре которой оригинальные кавер-обработки песен военных лет.

13:00 - Благодарственный молебен о Победе русского народа в Великой Отечественной войне у часовни Святого Великомученика Георгия Победоносца.

13:00-17:00 - опен-эйр программа: фото-зоны, мастер классы, викторины, конкурсы, исторические квесты и другое.

13:00-16:00 – «Школа разведчиков» на площадке около цирка. Юнармейцы будут демонстрировать сборку-разборку автомата Калашникова, любой желающий сможет стать участниками экспресс-соревнований. Кроме того, в программе: эстафеты «В ружье», «Захват флага», «Следопыт». Также будет работать фотозона.

С 10:00 – работа полевая кухня с горячей ароматной кашей и чаем возле цирка.

С 13:00 – Парад-открытие легкоатлетической эстафеты ко дню Победы.

Цветы у Вечного огня.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Арт-сквер

10:00-17:00 – сбор информации для проекта «Дважды победители». Все желающие могут принести сюда документы, подтверждающие личность родственников-участников войны, вернувшихся с фронта и продолживших свою трудовую деятельность в мирное время.

Акция «Солдатский платок»

С 13:00 - акция «Солдатский платок». Воспитанники 30 православных воскресных школ подготовят по 10 красных платков с написанной на них информацией о своих родственниках, которые принимали участие в Великой Отечественной Войне. Все эти 300 платков соберут накануне в единое полотно флага Победы. Все желающие могут добавить к общему флагу информацию о своих родственниках. Акцию планируется ппроводить ежегодно, добавляя в общее знамя новые платки. Флаг понесут учащиеся православной гимназии в Бессмертном полку.

Сквер имени маршала Георгия Жукова

13:00 - арт-привал «Когда Музы говорят, все пушки замолкают…». Здесь развернется импровизированный госпиталь, будут звучать нестареющие военные песни.

13:15 и 14:15 - реконструкция военной разведгруппы времен Великой Отечественной войны. Реконструкция основана на реальной операции, в которой участвовали новокузнечане.

17:00 - всероссийский танцевальный флешмоб «Победа». Танцоры-любители в одежде советского периода станцуют «хастл» под всеми любимые нестареющие хиты.

С 13:00 работает полевая кухня с горячей ароматной кашей и чаем.

Творческие мастер-классы так или иначе будут связаны с тематикой Дня Победы.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Сквер имени Выпова

13:00 - работа экспериментальной зоны творческих инсталляций;

- иммерсивный спектакль «Солдаты идут на войну»;

- семейная акция «Голубь мира». Горожане примут участие в мастер-классе по изготовлению голубя в технике оригами, а затем закрепят его на тематическом стенде.

Новокузнецкий художественный музей

13:00 - «АРТыБАТы», опен-эйр программа с фото-зонами, мастер-классами, викторинами, конкурсами, исторические квесты и другое.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

10:00-16:00 - день открытых дверей.

Новокузнецкий планетарий

15:00 - Парад «военной техники» (электромобили, чтилизованные под военную технику) под управлением дошколят;

- игра «Перекресток»;

- флешмоб «День Победы».

16:00 – открытие после ремонта Планетария.

Военная техника по-детски.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Театральная площадь

17:00-19:00 - Всекузбасская акция «Салют Победы» с участием коллективов Губернаторского Джаз-клуба «Геликон».

Площадь общественных мероприятий Центрального района

17:00 – XV Парад ретро и экзотических автомобилей. Перед парадом состоится пробег по районам Новокузнецка.

Куйбышевский район, площадь у ДК Дзержинского

12:00 - Парад с возложением цветов, поздравление ветеранов и концертная программа.

13:00 - открытие военно-спортивной игры «Патриоты Кузбасса».

Песни Победы прозвучат на разных плозадках города.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Кузнецкий район, Сад алюминщиков

10:00 – поздравление с праздником, возложение цветов в Сквере 65 лет Победы.

11:30 - работа полевой кухни.

19:00 - праздничный концерт творческих коллективов города «Голоса Победы».

22:00 - праздничный фейерверк «Залпы Великой Победы».

Заводской район, Площадь общественных мероприятий

10:00 - возложение цветов к памятнику «Воин-созидатель», стеле «70-лет ПОБЕДЫ».

10:40 - праздничный концерт КЦ ЗСМК.

11:00 – работа полевой кухни.

Горожане поблагодарят ветеранов за их подвиг и вспомнят тех, кто не вернулся с войны.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Орджоникидзевский район

10:00, памятник «Воинам Орджоникидзевского района, погибшим в боях за Родину в период Великой Отечественной войны» - возложение цветов, минута молчания;

- запуск красных и синих шаров с журавлями;

- шествие «Бессмертного полка».

Площадь Дворца культуры им. Маяковского (ул. Пушкина, 26):

- праздничный концерт;

- песенный марафон «Расскажи гармонь»;

- флешмоб «Вальс 45-го года»;

- работа полевой кухни.

Концерт ко Дню Победы.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Новоильинский район, Площадь общественных мероприятий

09:30 – праздничный репортаж;

09:45 – шествие «Бессмертного полка»;

10:00 - торжественное мероприятие «Дорогами памяти»

11:00 – акция «Рекорд Победы».

11:00 – 13:30 – праздничный концерт «Цветущий май»;

11:00 – работа полевой кухни.

Бессмертный полк шагает по улицам города.Фото: Екатерина РОМАНОВА

11 МАЯ

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

16:00 - открытый фестиваль «Песни военных лет»;

19:00-21:00 - прямая трансляция большого праздничного концерта с площади Советов в Кемерово. В концерте примут участие Олег и Родион Газмановы, Тамара Гвердцители, Зара, группа «А-Студио», Денис Майданов, а также лучшие творческие коллективы и исполнители Кемеровской области.

Также трансляцию концерта можно будет посмотреть на сайте: https://www.11may2019.ru