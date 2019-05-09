График отключения горячей воды в Новокузнецке в 2019 году
Ежегодные гидравлические испытания сетей отопления и горячего водоснабжения начнутся в Новокузнецке уже в понедельник, 13 мая.
В понедельник, 13 мая, в Новокузнецке завершается отопительный сезон. Одновременно с этим большая часть горожан останется и без горячей воды. Гидравлические испытания, которые коммунальщики проводят каждый год, будут длиться в течение двух недель. Благодаря этим работам у коммунальщиков будет возможность предотвратить возможные аварии на сетях в следующем отопительном сезоне и своевременно, летом, провести необходимый ремонт.
График отключения горячей воды:
13-27 мая - Кузнецкий, Орджоникидзевский, Новоильинский и Заводской районы.
16-29 мая – Центральный района, запитанный от «Центральной ТЭЦ».
14-27 июня – дома Куйбышевского и Центрального районов, запитанные от АО «Кузнецкая ТЭЦ».
ИСТОЧНИК KP.RU