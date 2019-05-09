2019-05-09T06:21:12+03:00
Общество

График отключения горячей воды в Новокузнецке в 2019 году

Когда в Новокузнецке отключат летом горячую воду
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
График отключения горячей воды в Новокузнецке в 2019 году.График отключения горячей воды в Новокузнецке в 2019 году.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Ежегодные гидравлические испытания сетей отопления и горячего водоснабжения начнутся в Новокузнецке уже в понедельник, 13 мая.

В понедельник, 13 мая, в Новокузнецке завершается отопительный сезон. Одновременно с этим большая часть горожан останется и без горячей воды. Гидравлические испытания, которые коммунальщики проводят каждый год, будут длиться в течение двух недель. Благодаря этим работам у коммунальщиков будет возможность предотвратить возможные аварии на сетях в следующем отопительном сезоне и своевременно, летом, провести необходимый ремонт.

График отключения горячей воды:

13-27 мая - Кузнецкий, Орджоникидзевский, Новоильинский и Заводской районы.

16-29 мая – Центральный района, запитанный от «Центральной ТЭЦ».

14-27 июня – дома Куйбышевского и Центрального районов, запитанные от АО «Кузнецкая ТЭЦ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Она работает, в квартире чисто": девочку из Самарской области все еще могут вернуть матери, которую обвиняют в жестоком обращении с ребенком
Волонтеры рассказали, что сейчас их не пускают к малышке в детский дом - мать подписала отказ, судьбу девушки будут решать органы опеки и попечительства
Новости 24