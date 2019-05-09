Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Новокузнецке: 23 тысячи человек прошли по центральной улице города

В Новокузнецке, как и во всех городах и селах Кузбасса и России, в День Победы прошла акция «Бессмертный полк». В этом году в его ряды встали 23 тысячи горожан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="540" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/707756" frameborder="0"></iframe> Бессмертный полк в Новокузнецке..В ряды бессмертного полка встали 23 тысячи горожанЕкатерина РОМАНОВА

Новокузнечане в буквальном смысле слова ковали Победу: КМК в годы войны выпускал броневую сталь, в городе работали оружейные заводы, здесь выпускали снаряды, добывали уголь. А рабочие места ушедших на фронт горожан занимали их дети. Оттого-то Победа близка каждому, кто пришел праздновать День Победы 9 мая.

Глава города Сергей Кузнецов и его заместитель Евгений Бедарев встали в ряды Бессмертного полка.Фото: Екатерина РОМАНОВА

В ряды бессмертного полка встали 23 тысячи новокузнечан. Одним из первых портрет своего деда пронес по главной городской улице глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. Торжественный парад личного состава и военной техники возглавила знаменная группа с точной копией Знамени Победы. Именно это знамя 74 года советские солдаты водрузили над поверженным Рейхстагом.

А потом людская река потекла по главной улице города. В руках каждого горожанина – портрет его родственника: отца, деда, прадеда. Новокузнечане с гордостью несли «дедушек» и «бабушек» и с готовностью рассказывали о них, гордясь подвигом.

Бессмертный полк давно стал одной из любимых акций новокузнечан.Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Деда наш – легендарный, Черешнев Филимон Лаврентьевич. В 1941 году ему было уже 49 лет, а тогда на фронт брали до 50 лет. И он прошел всю войну, участвовал во многих значимых битвах. Так, на Курской дуге получил контузию. А войну закончил в Берлине! – с гордостью рассказывает о своем деде Галина Андриевская. – Когда я была маленькой, не понимала значимости ни праздника, ни медалей – помню, мы даже играли с ними…

Потомки гордятся своим легендарным предком, Филимоном Черешневым.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Дочь новокузнечанки несколько лет назад составляла генеалогическое древо, и тогда очень многое узнала про своего прадеда. Когда женщина рассказывает о нем, на ее глазах блестят слезы. А ее сын Михаил Игловский (праправнук Филимона Черешнева) признается, что ему сложно даже представить, что испытывал его прапрадед Филимон Черешнев в годы войны. Но юноша уверен: если начнется война, он последует примеру прапрадеда и встанет на защиту Родину.

Нина и Анатолий Комковы встретились после войны, а сегодня их дети и внуки несут их портреты в Бессмертном полку.Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Это – мои родители, - с улыбкой рассказывает о своих героях дочь. – Папа, Анатолий Камкин, был старшим сержантов 457 полка. В 1943-1944 году был ранен, лежал в госпитале. Он мало рассказывал о войне, зато каждый раз – новые истории. А мама, Нина Комкина, служила в штурманском авиационном полку с 1942 года. В 1944 году она тоже получила ранение, и Победу уже дома встречала. Мама рассказывала, что было страшно, очень тяжело. Женщине – не место на войне. А встретились они с отцом в Новокузнецке, познакомились в парке.

Бессмертный полк...Фото: Екатерина РОМАНОВА

Дочь фронтовиков рассказывает, что к этому празднику в ее семье трепетное отношение: ведь если бы не Победа, мир был бы другим, и вряд ли бы многие из нас родились.