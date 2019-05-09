2019-05-09T19:45:06+03:00
Общество

Фотографии и видео Парада Победы 2019 в Кемерове: Как в областном центре встречали 9 Мая

Парад Победы 2019 в Кемерове, фотографии и видео
Екатерина РОМАНОВА
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Как в областном центре встречали 9 Мая. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Как в областном центре встречали 9 Мая. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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В Кемерове празднование Дня победы началось с возложения цветов у памятника воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Поздравление Сергея Цивилева с Днем Победы.

Возложение цветов. ФОТО: пресс-служба АКО

Возложение цветов. ФОТО: пресс-служба АКО

Губернатор области Сергей Цивилев вместе со всеми почтил минутой памяти всех, кто не вернулся с войны.

Парад судов. Фото: пресс-лужба АКО.

Парад судов. Фото: пресс-лужба АКО.

После этого на Томи прошел парад судов.

«Бессмертный полк» 9 мая 2019 года в Кемерове..9 Мая в Кемерове.Лариса МАРУЦАК

Как в областном центре встречали 9 Мая.

Как в областном центре встречали 9 Мая.

На параде. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

На параде. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Парад на площади Советов. ФОТО: пресс-служба АКО.

Парад на площади Советов. ФОТО: пресс-служба АКО.

На главной площади Кузбасса прошел митинг в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Бессмертный пполк Фото: Лариса МАРУЦАК

Бессмертный пполкФото: Лариса МАРУЦАК

Спасибо ветеранам за мирное небо! Фото: Лариса МАРУЦАК

Спасибо ветеранам за мирное небо!Фото: Лариса МАРУЦАК

Ветеранов осталось так мало... Фото: Лариса МАРУЦАК

Ветеранов осталось так мало...Фото: Лариса МАРУЦАК

В начале парада на площади Советов прозвучали гимны России и Кузбасса, а затем губернатор региона Сергей Цивилев поздравил всех с самым светлым праздником.

На параде. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

На параде. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

На параде. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

На параде. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ногу с Бессмертным полком. Фото: Лариса МАРУЦАК

В ногу с Бессмертным полком.Фото: Лариса МАРУЦАК

Сергей Цивилев с ветеранами. ФОТО: пресс-служба АКО.

Сергей Цивилев с ветеранами. ФОТО: пресс-служба АКО.

- Слава великому поколению победителей, благодаря которому мы сегодня имеем возможность жить. Низкий поклон солдатам, которые грудью защищали Родину на фронтах. Низкий поклон – рабочим, сутками стоявшим у станков, чтобы обеспечить армию оружием, углем, металлом. Низкий поклон – селянам, которые сами не доедали, но бесперебойно отправляли на фронт продовольствие. Низкий поклон – детям военных лет, которые трудились, а порой и сражались наравне со взрослыми. И, конечно, низкий поклон матерям и женам, которые своей верой и любовью поддерживали воинов в самых тяжелых битвах, - сказал губернатор.

На стене Рейхстага кемеровчане оставили послания со словами благодарности ветеранам. Фото: Лариса МАРУЦАК

На стене Рейхстага кемеровчане оставили послания со словами благодарности ветеранам.Фото: Лариса МАРУЦАК

Те, кому не досталось каши с тушенкой, лакомились шашлыками. Фото: Лариса МАРУЦАК

Те, кому не досталось каши с тушенкой, лакомились шашлыками.Фото: Лариса МАРУЦАК

Спортивные состязания. Фото: Лариса МАРУЦАК

Спортивные состязания.Фото: Лариса МАРУЦАК

Торжественные мероприятия проходили на разных площадках города. Спортивные соревнования, фотосессии, флешмобы, мастер-классы и различные акции привлекали внимание горожан.

Кемеровчане создали большие открытки в честь Дня Победы. Фото: Лариса МАРУЦАК

Кемеровчане создали большие открытки в честь Дня Победы.Фото: Лариса МАРУЦАК

в парке Жукова. Фото: Лариса МАРУЦАК

в парке Жукова.Фото: Лариса МАРУЦАК

Каждый нашел себе занятие по душе. Но все, что происходило 9 мая в Кемерове, было посвящено самому главному – выражению благодарности тем, кто отдал все, что у него было для Победы.

Те, кому не досталось каши с тушенкой, лакомились шашлыками. Фото: Лариса МАРУЦАК

Те, кому не досталось каши с тушенкой, лакомились шашлыками.Фото: Лариса МАРУЦАК

Пушки молчат. Фото: Лариса МАРУЦАК

Пушки молчат.Фото: Лариса МАРУЦАК

Завершилось празднование Дня Победы ярким салютом, который длился около восьми минут и доставил немало радости горожанам.

Праздничный салют длился около восьми минут. ФОТО: Мария Бондарь.

Праздничный салют длился около восьми минут. ФОТО: Мария Бондарь.

Кемеровчанам понравился салют! ФОТО: Мария Бондарь.

Кемеровчанам понравился салют! ФОТО: Мария Бондарь.

Яркий салют! ФОТО: Мария Бондарь.

Яркий салют! ФОТО: Мария Бондарь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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