2019-05-10T08:28:25+03:00
Общество

Фотографии и видео Парада Победы 2019 в Новокузнецке:

Как проходил Парад Победы 2019 в Новокузнецке [фото, видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Как проходил Парад Победы 2019 в НовокузнецкеКак проходил Парад Победы 2019 в НовокузнецкеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Шествие 23-тысячного Бессмертного полка, парад боевой техники и первый в городе парад детской «боевой» техники, исторические реконструкции и инсценировки, концерты и салют: таким был день 9 Мая в Новокузнецке.

Ветеран. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Ветеран.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Полотна с именами новокузнечан, не вернувшихся с войны. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Полотна с именами новокузнечан, не вернувшихся с войны.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Новокузнецк (в 1941 году - Сталинск) проводил на фронт 64 тысячи человек. более 14 тысяч из них не вернулись домой.

Бессмертный полк в Новокузнецке..В ряды бессмертного полка встали 23 тысячи горожанЕкатерина РОМАНОВА

С каждыйм годом на трибунах становится все меньше ветеранов... Фото: Екатерина РОМАНОВА

С каждыйм годом на трибунах становится все меньше ветеранов...Фото: Екатерина РОМАНОВА

Ценой своей жизни советские воины подарили нам мирную жизнь. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Ценой своей жизни советские воины подарили нам мирную жизнь.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Торжественный митинг в честь Дня Победы начался с благодарных слов главы города, Сергея Кузнецова.

- В этот важный день мы объединили свои сердца, чтобы вместе поклонится нашим героям, насмерть стоявшим за Победу на фронте и в тылу. Дорогие наши фронтовики, героические труженики тыла! Сегодня сердце каждого жителя города бьется в унисон с вашими сердцами, потому, что вы – наши самые родные люди. Наши улицы всегда будут звучать именами своих Героических жителей, а мы будем помнить, чтить и приумножать славу легендарной Кузницы Победы! – сказал Сергей Кузнецов.

Инсценировка подвига разведчиков Ивана Герасименко, Александра Красилова и Леонтия Черемнова, закрывших собой вражескую амбразуру. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Инсценировка подвига разведчиков Ивана Герасименко, Александра Красилова и Леонтия Черемнова, закрывших собой вражескую амбразуру.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Инсценировка подвига Веры Соломиной, медсестры, секретаря Куйбышевского РК ВЛКСМ. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Инсценировка подвига Веры Соломиной, медсестры, секретаря Куйбышевского РК ВЛКСМ.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Одним из ярких моментов праздника стала театрализованная постановка «Их подвиг не забудем никогда!», посвященная новокузнечанам, отдавшим свои жизни за Победу.

100 пар станцевали вальс Победы. Фото: Екатерина РОМАНОВА

100 пар станцевали вальс Победы.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Более 100 пар старшеклассников исполнили для ветеранов «Памятный вальс».

"Памятный вальс" в исполнении более 100 пар новокузнецких старшеклассников..9 мая 2019Екатерина РОМАНОВА

Парад на улице Кирова. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Парад на улице Кирова.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Парад на улице Кирова. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Парад на улице Кирова.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Парад на улице Кирова. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Парад на улице Кирова.Фото: Екатерина РОМАНОВА

По главной улице города прошел парад личного состава. Его возглавила знаменная группа с точной копией Знамени Победы.

Парад на улице Кирова. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Парад на улице Кирова.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Парад на улице Кирова. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Парад на улице Кирова.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Парад на улице Кирова. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Парад на улице Кирова.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Парад техники на улице Кирова. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Парад техники на улице Кирова.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Парад техники на улице Кирова. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Парад техники на улице Кирова.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Традиционный парад военной техники - БТР, мотоциклы, ГАЗ-67 с пушкой, ЗИС-5, КШМ, ЗИЛ 157, ГАЗ 63, Виллис с пушкой. Завершила парад колонна байкеров с флагами.

Парад боевой техники в Новокузнецке.9 мая 2019.Екатерина РОМАНОВА

Шествие Бессмертного полка. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Шествие Бессмертного полка.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Сергей Кузнецов прошел по городу в Бессмертном полку. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Сергей Кузнецов прошел по городу в Бессмертном полку.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Шествие Бессмертного полка. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Шествие Бессмертного полка.Фото: Екатерина РОМАНОВА

В ряды Бессмертного полка в 2019 году встали более 23 тысяч новокузнечан. Участники колонны прошли по улице Кирова и Октябрьскому проспекту, а потом возложили цветы к Вечному огню.

У Вечного огня. Фото: Екатерина РОМАНОВА

У Вечного огня.Фото: Екатерина РОМАНОВА

У Вечного огня. Фото: Екатерина РОМАНОВА

У Вечного огня.Фото: Екатерина РОМАНОВА

У Вечного огня. Фото: Екатерина РОМАНОВА

У Вечного огня.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Связаный из нескольких сотен платков с именами солдат Великой Отечественной войны флаг. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Связаный из нескольких сотен платков с именами солдат Великой Отечественной войны флаг.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Участники акции «Солдатский платок» собрали большой флаг из 300 платков с именами воинов-освободителей. Горожане дополнили флаг новыми платками с именами своих родственников.

На Бульваре Героев. Фото: Екатерина РОМАНОВА

На Бульваре Героев.Фото: Екатерина РОМАНОВА

В сквере Жукова. Фото: Екатерина РОМАНОВА

В сквере Жукова.Фото: Екатерина РОМАНОВА

В сквере Жукова каждый мог на несколько минут превратиться в радиста.

Сцена из исторической реконструкции в сквере Жукова. ФОТО: администрация города Новокузнецка.

Сцена из исторической реконструкции в сквере Жукова. ФОТО: администрация города Новокузнецка.

Историческая реконструкция операции военной разведгруппы. К слову, основана она была реальной операции, в которой участвовали новокузнечане.

Первый в Новокузнецке Парад детской "боевой" техники. ФОТО: администрация города Новокузнецка.

Первый в Новокузнецке Парад детской "боевой" техники. ФОТО: администрация города Новокузнецка.

Первый в Новокузнецке Парад детской "боевой" техники. ФОТО: администрация города Новокузнецка.

Первый в Новокузнецке Парад детской "боевой" техники. ФОТО: администрация города Новокузнецка.

А в парке имени Гагарина впервые в Новокузнецке состоялся парад детской "военной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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