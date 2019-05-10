2019-05-10T09:05:12+03:00
Общество

Кузбассовец в День Победы спас котенка со столба ЛЭП

Мужчина возвращался с Парада и заметил попавшего в беду домашнего питомца
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Юрий Денисов работает электромонтером связи Фото предоставлено дочерью героя статьиЮрий Денисов работает электромонтером связи Фото предоставлено дочерью героя статьи
Изменить размер текста:

Необычная история произошла в кузбасском поселке на День Победы. Здесь мужчина спас маленького котенка с линии электропередачи.

Случай произошел в поселке Кузбасском Кемеровского района. 60-летний местный житель Юрий Денис возвращался с Парада Победы и заметил на столбе линии электропередачи котенка. Маленький белый комочек жалобно пищал, зовя на помощь.

Кузбассовец боялся, что котенок не пойдет в руки, но питомцу надоело сидеть на столбе

Кузбассовец боялся, что котенок не пойдет в руки, но питомцу надоело сидеть на столбе

- Мой папа – электромонтер связи, по столбам лазит профессионально и по всем правилам, - рассказывает дочь Юрия Денисова Наталья. – Сходил домой, взял когти и полез. Больше всего боялся, что котенок не дастся в руки, так как сидел он на деревянной перекладине достаточно далеко от центра. Но, видимо, малышу уже надоело на столбе, поэтому он, как только увидел папу, сразу пошел в руки.

Девушка отметила, что подобный случай произошел в жизни папы впервые. Внизу за спасательной операцией следили хозяева котика и соседи Юрия Денисова, которые и сделали снимки маленького подвига своего односельчанина.

Внизу за спасательной операцией следили хозяева котенка, которые поблагодарили соседа за помощь

Внизу за спасательной операцией следили хозяева котенка, которые поблагодарили соседа за помощь

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Врач военного госпиталя спустя 75 лет получила свой портрет, нарисованный ее пациентом
Племянник фронтового разведчика Дмитрия Фомина продолжает искать людей, изображенных на портретах, которые нарисовал его дядя во время лечения в Сызранском эвакуационном госпитале
Новости 24
«Бессмертный полк» 9 мая 2019 года: к акции присоединились 198 тысяч кузбассовцев
Сергей Цивилев наградил кузбасских волейболистов-чемпионов
Кузбасские памятники Великой Отечественной войны появятся на онлайн-картах
Четверо кузбассовцев включены в состав сборной России по хоккею
От -6 до +25 градусов: В выходные кузбассовцев ждет переменчивая погода
Салют на День Победы в Кемерове 9 мая 2019 года: Прямая трансляция
Сергей Цивилев вручил архиву книгу «Главные документы о войне»
Задержан бывший полицейский, вымогавший миллион долларов у заместителя Амана Тулеева
Салют на День Победы 9 мая 2019 года в Новокузнецке: во сколько начнется и где посмотреть
В Кемерове 9 мая пройдет первая в этом году ярмарка «Арбат на Весенней»
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем Победы
В Кузбассе ввели режим повышенной готовности к пожарам
Новые автобусы выйдут на городские маршруты Кузбасса 9 мая
Глава Новокузнецка назвал дату завершения отопительного сезона
Девочка со скейтбордом пропала в Кузбассе
56 недостроенных зданий снесли в Кузбассе
Бесплатное кино на 75 площадках покажут кузбассовцам в День Победы
Россельхозбанк запустил акцию «Всем трудящимся»
Двое мужчин с пистолетом напали на семью в Кузбассе
Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ составила 5,6 миллиарда рублей
Жительница Кузбасса лишилась крупной суммы из-за ошибки оператора банка
Шесть объектов эвакуировали в Кемерове из-за сообщений о минировании
Россельхозбанк повышает процентные ставки по вкладам физических лиц