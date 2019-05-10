Кузбассовец в День Победы спас котенка со столба ЛЭП

Необычная история произошла в кузбасском поселке на День Победы. Здесь мужчина спас маленького котенка с линии электропередачи.

Случай произошел в поселке Кузбасском Кемеровского района. 60-летний местный житель Юрий Денис возвращался с Парада Победы и заметил на столбе линии электропередачи котенка. Маленький белый комочек жалобно пищал, зовя на помощь.

Кузбассовец боялся, что котенок не пойдет в руки, но питомцу надоело сидеть на столбе

- Мой папа – электромонтер связи, по столбам лазит профессионально и по всем правилам, - рассказывает дочь Юрия Денисова Наталья. – Сходил домой, взял когти и полез. Больше всего боялся, что котенок не дастся в руки, так как сидел он на деревянной перекладине достаточно далеко от центра. Но, видимо, малышу уже надоело на столбе, поэтому он, как только увидел папу, сразу пошел в руки.

Девушка отметила, что подобный случай произошел в жизни папы впервые. Внизу за спасательной операцией следили хозяева котика и соседи Юрия Денисова, которые и сделали снимки маленького подвига своего односельчанина.