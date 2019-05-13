2019-05-13T21:19:38+03:00
Происшествия

Полицейские выстрелом из пистолета ранили наркомана в Новокузнецке

Неадекватный горожанин ходил по улицам с ножом в руках [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке сотрудники полиции стреляли в наркомана с ножом. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"В Новокузнецке сотрудники полиции стреляли в наркомана с ножом. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"
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Жители Новоильинского района города Новокузнецка были не на шутку перепуганы, когда увидели возле одного из домов по улице Чернышова неадекватного мужчину с заточкой в руках.

Опасаясь, что от его действий может кто-нибудь пострадать, очевидцы вызвали полицию. На место ЧП тут же прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Агрессивно настроенный мужчина, увидев полицейских, тут же стал выкрикивать угрозы, а требования стражей порядка прекратить противоправные действия попросту игнорировал. Сотрудникам полиции не оставалось ничего иного, кроме как произвести предупредительный выстрел в воздух. Однако это лишь разозлило дебошира, и он, замахиваясь ножом, пошел в сторону одного из полицейских. После этого страж порядка был вынужден применить табельное оружие.

В Новокузнецке сотрудники полиции стреляли в наркомана с ножом..Видео: vk.com, "Регион 42"

Очевидцами инцидента стали жители окрестных домов. Напуганные шумом и криками, а также опасным соседством с человеком с ножом, они сняли исход конфликта на видео и выложили в социальные сети. На кадрах видеосъемки зафиксированы и угрозы сотрудникам полиции, и то, как дебошир замахивался ножом.

- Как страшно жить, когда ходят рядом по улице такие люди, - резюмировал автор видео.

25-летний злоумышленник получил огнестрельное ранение левого бедра – это, так же как и состояние наркотического опьянения – позже диагностировали в больнице.

- В настоящее время по факту применения оружия проводится проверка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Предварительно установлено, что действия сотрудника полиции были правомерными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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