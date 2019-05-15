2019-05-16T08:37:05+03:00
Общество

Уточненный график отключения горячей воды в Кемерове 2019

Подготовка к отопительному сезону в Кемерове начнется с 27 мая.
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Уточненный график отключения горячей воды в Кемерове 2019Уточненный график отключения горячей воды в Кемерове 2019Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Больше трех месяцев потребуется коммунальщикам на то, чтобы подготовить котельные и отопительные сети города к будущему отопительному сезону. Для того чтобы провести необходимые ремонтные работы и гидравлические испытания, разработан график отключения горячего водоснабжения. Жилой фонд города поделен на восемь групп, каждая из которых по очереди будет оставаться без горячей воды.

С 27 мая по 9 июня: под отключение попадают потребители 1-й, 7-й и 8-й групп. Это часть домов Центрального, Ленинского, Заводского и Рудничного районов (микрорайоны на участке проспекта Шахтеров от проспекта Кузбасского до улицы Ракитянского).

С 27 мая по 2 июня: 8-я группа Рудничного района на участке от проспекта Кузбасского до улицы Нахимова. Горячее водоснабжение будет приостановлено в домах по улицам Терешковой, Тульской, Ногинской, Авроры, Мамонтова, Цимлянской, Сосновому бульвару, проспекту Шахтеров (от проспекта Кузбасского до улицы Нахимова).

С 17 по 30 июня: отключения во 2-й и 5-й группах, куда входят дома части Центрального, Ленинского и Кировского районов.

С 1 по 14 июля: 3-я и 6-я группы. Горячей воды не будет у потребителей заискитимской части Центрального района, Ленинского и Кировского районов.

С 15 по 28 июля: без горячей воды останутся потребители 4-й группы. Это часть домов Центрального, Заводского, Ленинского районов.

Отключение воды на левом берегу. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.

Отключение воды на левом берегу. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.

Подробности

Ремонт котельных будет проходить:

- в Кедровке: с 27 по 31 мая, с 8 по 12 июля, с 27 по 29 августа;

- в Промышленновском: с 3 по 6 июня и с 22 по 25 июля;

- в Ягуновском: с 27 мая по 2 июня и с 19 по 24 августа.

Отключение горячей воды на правом берегу. ФОТО: администрации города Кемерово.

Отключение горячей воды на правом берегу. ФОТО: администрации города Кемерово.

Конкретно

В Рудничном районе ограничат подачу горячей воды с 17 по 29 июня в домах по улице Суворова, а с 20 по 24 мая и с 17 по 21 июня - по переулку Нартова,1а, 1б; улицам Дегтярева, 1, 3, 5, 6, 7 и Нахимова, 262 и 264а.

В домах по улицам Гагарина, 47, 49, 51, 51а, 52 и Гвардейской, 60а из-за приостановки работы котельной № 26 горячей воды не будет с 17 по 21 июня и с 19 по 24 августа.

Кстати

На все вопросы, связанные с горячем водоснабжением, ответят специалисты «Жилкомцентра» по телефону горячей линии (384-2) 31-23-32.

В случае необходимости могут помочь в Кемеровской службе спасения, ее телефоны (384-2) 7-05-05 или 112 (с сотового телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Кузбассе почти вскрыли банкоматы на сумму более четырех миллионов рублей
РСХБ нарастил объем кредитования посевной кампании на 10%
В Прокопьевске местная жительница организовала наркопритон
Кузбассовцы доверили Россельхозбанку более 9,9 млрд рублей
Новокузнечанка захотела сыграть на бирже и лишилась 100 тысяч рублей
Шестеро из семи не признали вину: в Кемерове завершилось первое заседание суда по делу «Зимней вишни»
В Новокузнецке мужчина шел из ночного клуба и обворовал грузовик
Экс-главу компании-владельца «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ
Повезло: в Кемерове мужчина остался жив после удара ножом
В Кузбассе разыскивают 31-летнюю женщину в черной куртке
В Кемерове полицейские устроили погоню за пьяным лихачом
При поддержке Россельхозбанка в Воронежской области создается вертикально-интегрированный агрохолдинг по переработке свинины
Глава кузбасского МЧС раскрыл свои доходы
В Белове пассажир автобуса угрожал расправой контролеру
Россельхозбанк в Кузбассе проводит ипотечную акцию
Полицейский автомобиль протаранил иномарку в Кузбассе
В Кемерове рядом с «Лапландией» разобрали фонтан
Центр Кемерова перекроют из-за велосипедных гонок
В Кемерове из-за заторов изменят работу светофора
В кемеровском аэропорту построят новый международный терминал
Мыло из колонии: кузбасские осужденные освоили новое производство
В Топках врачу дадут жилье за работу в роддоме
В Юрге закрыли опасную чебуречную
Четырехлетний мальчик выпал из окна в Междуреченске
Кузбасским шахтерам увеличили прибавку к пенсии
За пять лет в Кузбассе отремонтируют 73 школы
19-летнюю прокопчанку с рыжими волосами нашли живой
Водитель новокузнецкой маршрутки выехал на встречку и столкнулся с ДПС
Сайт кузбасского аэропорта заподозрили в распространении вирусов