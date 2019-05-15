2019-05-16T08:37:05+03:00
Общество

Успеть за 13 минут: новокузнечане используют кабинку колеса обозрения для встреч по-взрослому

Горожане предаются любви на высоте птичьего полета [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечане используют кабинку колеса обозрения для встреч по-взрослому.Новокузнечане используют кабинку колеса обозрения для встреч по-взрослому.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В одном из новокузнецких пабликов горожанки обсуждали необычные места для занятий любовью в городе. Среди всем известных (или неизвестных) мест оказалось одно, расположенное в центре города и изначально не предназначенное для этого: 50-метровое колесо обозрения. Возможно ли сделать это в стеклянной кабинке и что можно успеть за 13 минут, выяснял наш корреспондент.

Успеть за 13 минут: новокузнечане используют кабинку колеса обозрения для встреч по-взрослому.Как выглядит тонированная кабинка колеса обозрения внутри.Екатерина РОМАНОВА

Тонированная «пятнашка»

Колесо обозрения расположено в самом центре города, на Площади общественных мероприятий. С двух сторон от него находятся жилы дома, с третьей – Следственный отдел СУ СК России по Кемеровской области, с четвертой – торговый центр. Так что придаваться в прозрачной кабинке любовным утехам способны только экстремалы. Кабинка же, о которой говорили в паблике, имеет тонировку, а это создает иллюзию безопасности и интимности. В кассе беру билет в эту кабинку.

- Придержи «пятнадцатую», тут посетители, - принимая оплату за билет, говорит в телефонную трубку кассир.

Прейскурант и предупреждение о том, что ведется наблюдение Фото: Екатерина РОМАНОВА

Прейскурант и предупреждение о том, что ведется наблюдениеФото: Екатерина РОМАНОВА

С билетом в руках иду к колесу. Билетер, поздоровавшись, дружелюбно улыбается и с готовностью отвечает на все вопросы: в кабинке тепло, играет музыка и с улицы не видно, что происходит. И все-таки по взгляду ясно: билетер отлично понимает, к чему такие вопросы. Даже вопрос о видеонаблюдении не ставит ее в тупик.

- Да, видеонаблюдение ведется, снаружи, - говорит женщина.

Вот приезжает моя тонированная «пятнашка», билетер открывает дверь, и я захожу внутрь. Если честно, в первые секунды даже появляется легкое разочарование: здесь абсолютно все то же самое, что и в других кабинках. Синие сидения, тихая музыка, небольшой столик, форточка и предупреждение для родителей о том, что именно они несут ответственность за катающихся детей. К слову, в кабинке действительно тепло, несмотря на ненастный день, очень чисто и нет никаких посторонних запахов. Из-за тонировки царит легкий полумрак. Все, что происходит за стеклом, на улице, хорошо видно, правда, собственное отражение немного мешает.

Из-за тонировки стены кабины бликуют и отражают все, что внутри. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Из-за тонировки стены кабины бликуют и отражают все, что внутри.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Успеть за 13 минут

Пока город медленно уплывает вниз, прикидываю, что можно успеть сделать за 13 минут – именно столько времени требуется колесу, чтобы пройти полный круг. Выводы неутешительны: даже с учетом необычной обстановки и высоты все-таки одного круга маловато. А два – дороговато. В отличие от других кабинок, здесь каждый взрослый пассажир должен заплатить 250, а не 200 рублей. А заодно прихожу к выводу, что любовным утехам все-таки лучше предаваться в других, более комфортных местах.

Внутри кабинка №15 выглядит так же, как и остальные. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Внутри кабинка №15 выглядит так же, как и остальные.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Не для утех, а от солнца

Чуть позже представитель компании, обслуживающей колесо обозрения, окончательно спустила игривые мысли на землю. Женщина рассказала, что вскоре после запуска колеса обозрения, которое состоялось летом 2018 года, посетители пожаловались на дискомфорт в солнечные дни. В самих кабинках благодаря кондиционерам прохладно, а вот яркое солнце слепит и не дает ничего разглядеть.

Новокузнечане используют кабинку колеса обозрения для встреч по-взрослому.Как выглядит тонированная кабинка колеса обозрения снаружиЕкатерина РОМАНОВА

- В сентябре или октябре мы сделали одну vip-зеркальную кабинку. Единственное ее отличие от остальных – зеркальная пленка, - прокомментировала представитель компании. – Кабинку заказывают не очень часто. В солнечные дни обычно это семьи с детьми, один раз юноша арендовал, чтобы сделать предложение возлюбленной. Понимаете, это семейный аттракцион! Никакого намека на пошлость в самой идеи кабинки не было и нет!

Тонированная кабинка - всего одна. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Тонированная кабинка - всего одна.Фото: Екатерина РОМАНОВА

К слову, женщина отметила, что для некоторых горожан даже прозрачные стены обычных кабинок не являются препятствием, если вдруг нахлынет страсть. Но в большинстве своем посетители держатся в общепринятых рамках и ведут себя вполне прилично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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