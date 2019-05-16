2019-05-16T18:33:27+03:00
Общество

Теплые переходы, парковки и фондохранилище: в Кемерове обсудили ход работ в будущем квартале искусств

Проектные документы готовятся к прохождению экспертизы
Екатерина РОМАНОВА
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Теплые переходы, парковки и фондохранилище: в Кемерове обсудили ход работ в будущем квартале искусств. ФОТО: пресс-служба АКО.Теплые переходы, парковки и фондохранилище: в Кемерове обсудили ход работ в будущем квартале искусств. ФОТО: пресс-служба АКО.
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В Кемерове обсудили строительство музейно-выставочного и культурно-образовательного комплекса. Начальный этап работ на месте будущего квартала искусств идет полным ходом.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел рабочее совещание, на котором шла речь о будущем квартале искусств. В совещании приняли участие заместители губернатора Вячеслав Телегин, Глеб Орлов, и.о. начальника областного департамента культуры и национальной политики Марина Евса, глава Кемерова Илья Середюк, архитектор Олег Ражев, а также представители подведомственных областных и городских структур.

Сейчас на месте будущего квартала искусств ведутся проектные и изыскательские работы: проектирование с учетом особенностей ландшафта, геологическое обследование территории, подготовка инженерных сетей. Уже готова предварительная схема размещения зданий на участке кластера. Так, здесь появится музейный комплекс, концертный зал филиала Мариинского театра, Кузбасский центр искусств, площадка для проведения мероприятий на открытом воздухе, площадь Искусств. Между зданиями может появиться теплый переход и навес с опцией ночной подсветки.

Уделили внимание и парковке: от подземного паркинга решили отказаться, а дополнительные уличные парковки будут обустроены у здания Пенсионного фонда и неподалеку от музейного комплекса. Также на совещании шла речь о строительстве второго фондохранилища. Одно будет построено при филиале ФГБУК «Государственный Русский музей» в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. А второе необходимо для нужд краеведческого музея.

- Мы создаем масштабный единый культурный объект, которым будут гордиться кузбассовцы, куда будут приходить многие поколения. Люди ждут конкретных результатов работы, поэтому мы должны сконцентрироваться на оперативном решении насущных проблем, не просто укладываться в сроки, а стараться идти с опережением, - заключил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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