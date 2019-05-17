Бесхозный кабанчик гуляет по Лесной Поляне в Кемерове
Жители Кемерова бьют тревогу: по улицам микрорайона Лесная Поляна гуляет самый настоящий дикий кабан. Горожане обеспокоены как судьбой самого животного, так и возможной агрессией с его стороны.
Кабана, спокойно гуляющего по травке неподалеку от лесного массива между Андреевкой и Лесной Поляной, горожане заметили 17 мая. Дикое животное спокойно ходило по траве и асфальту, подходило к постройкам. Кабан не обращал внимания даже на автомобили, которые были в поле его зрения. А его спокойствие и отсутствие агрессии удивило как автора видео, так и пользователей соцсетей.
Кабан гуляет по Лесной поляне в Кемерове..Видео: vk.com, "Лесная поляна - сообщество жителей"
- Такой спокойный, ходит, гуляет, - отмечает автор видео. - К озеру пошел.
Пользователи соцсети тут же принялись выяснять, кому может принадлежать кабанчик и что он делает в гордом одиночестве там, где живут люди. Кто-то предположил, что это «шашлык сбежал», кто-то заявил, что это Пумба ищет своего Тимона. А одна из кемеровчанок заметила, что на днях ее родственница видела из окна автобуса сразу несколько кабанов. К слову, ее слова подтвердили и другие пользователи, заявившие, что именно этот кабанчик уже пару дней гуляет вдоль трассы.
Бесхозный кабанчик гуляет по Лесной поляне в Кемерове.Видео: vk.com, "Лесная поляна - сообщество жителей"
Кемеровчане обеспокоены судьбой кабана и просят возможного владельца (если таковой имеется) поскорее забрать потеряшку домой.
ИСТОЧНИК KP.RU