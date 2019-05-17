Жители Кемерова бьют тревогу: по улицам микрорайона Лесная Поляна гуляет самый настоящий дикий кабан. Горожане обеспокоены как судьбой самого животного, так и возможной агрессией с его стороны.

Кабана, спокойно гуляющего по травке неподалеку от лесного массива между Андреевкой и Лесной Поляной, горожане заметили 17 мая. Дикое животное спокойно ходило по траве и асфальту, подходило к постройкам. Кабан не обращал внимания даже на автомобили, которые были в поле его зрения. А его спокойствие и отсутствие агрессии удивило как автора видео, так и пользователей соцсетей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709335" frameborder="0"></iframe> Кабан гуляет по Лесной поляне в Кемерове..Видео: vk.com, "Лесная поляна - сообщество жителей"

- Такой спокойный, ходит, гуляет, - отмечает автор видео. - К озеру пошел.

Пользователи соцсети тут же принялись выяснять, кому может принадлежать кабанчик и что он делает в гордом одиночестве там, где живут люди. Кто-то предположил, что это «шашлык сбежал», кто-то заявил, что это Пумба ищет своего Тимона. А одна из кемеровчанок заметила, что на днях ее родственница видела из окна автобуса сразу несколько кабанов. К слову, ее слова подтвердили и другие пользователи, заявившие, что именно этот кабанчик уже пару дней гуляет вдоль трассы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709334" frameborder="0"></iframe> Бесхозный кабанчик гуляет по Лесной поляне в Кемерове.Видео: vk.com, "Лесная поляна - сообщество жителей"

Кемеровчане обеспокоены судьбой кабана и просят возможного владельца (если таковой имеется) поскорее забрать потеряшку домой.