Искусственный интеллект Tele2 подберет персональный тариф клиентам оператора

Что важнее абоненту – минуты или гигабайты? Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. Каждый абонент – уникален, и потребности у каждого свои. А значит, он вправе рассчитывать на индивидуальные параметры тарифа. Именно поэтому Tele2 запустила «умный» тариф.

Что значит «умный тариф?»

«Умный тариф» не станет обсуждать с вами тригонометрические функции и прозу Достоевского, зато предоставит вам возможность максимально выгодно использовать пакет минут и гигабайтов, а значит, не платить лишнего. Искусственный интеллект проанализирует ваше потребные мобильного интернета и голосового трафика – и сформирует для вас уникальное предложение. Любителям серфинга – добавит интернет-трафика, любителям «живого общения» - минут. Есть только одно «но» - анализ потребления доступен только абонентам тарифного плана «Мой онлайн+». Кстати, «настройка тарифа» абсолютно бесплатна. После пересмотра наполнения тарифа абонентская плата не изменится.

А кто такая Миа?

Миа – это и есть искусственный интеллект из команды агентов Tele2. Ее суперспособность – перераспределять минуты и гигабайты, делая их соотношение наиболее выгодным для абонентов. И делать это так, чтобы цена не изменилась.

Как Миа узнает, сколько минут или гигабайтов нужно лично мне?

Миа очень много думает, анализирует потребление, изучает, а потом предлагает готовые решения. Благодаря «умному тарифу» каждый абонент получает оптимальное количество минут и гигабайтов.

Нередко бывает так: в конце месяца остается много неизрасходованных минут, а гигабайтов не хватило. Или наоборот: минут хватило только на три недели, зато гигабайты так и остались нетронутыми. Именно для таких абонентов и создан «умный тариф».

Миа внимательно следит за тем, что вам больше нравится: говорить по телефону или пользоваться интернетом. Персональное предложение клиенты тарифного плана «Мой онлайн +» могут увидеть в Личном кабинете Tele2 на сайте оператора или в приложении «Мой Tele2».

А если я вообще не захочу принимать предложение Мии?

Предложение Мии – всего лишь предложение. Вы вправе как принять его, так и отказаться, если посчитаете нужным. Предложение формируется на основе потребления мобильной связи абонентом за предыдущие месяцы. Кстати, предложение действует всего 5 дней. Вы можете его принять, отклонить или просто проигнорировать.

Во сколько мне обойдется «умный тариф»?

Размер абонентской платы на тарифном плане «Мой онлайн +» – 300 рублей в месяц. И даже после того, как стандартные настройки поменяются на ваши личные, цена останется прежней. За те же деньги можно целыми днями сидеть в интернете или болтать по телефону часами. Если же вы все-таки решите, что «умный тариф» не для вас – вы всегда можете вернуться к «базовым» условиям или изменить размер пакетов в тарифном конструкторе.

Миа точноо знает, сколько минут или гигабайтов нужно лично вам. ФОТО: Tele2

Смогу ли я после изменения параметров тарифа делиться гигабайтами или копить минуты?

Конечно, сможете. Как и прежде, вы сможете дарить другому абоненту гигабайты, входящие в основной пакет. Опция «Перенос остатков» также будет действовать – неизрасходованные минуты и гигабайты будут переносится на следующий период и расходоваться вы их будете в первую очередь.

Зачем Tele2 подстраиваться под мои потребности?

Исключительно затем, чтобы сделать жизнь своих клиентов более комфортной. Вам не придется переплачивать за ненужные минуты или гигабайты, беспокоиться, что они закончатся в самый неподходящий момент. А довольные и лояльные клиенты – залог успеха любого бизнеса.

Разве абонентам недостаточно действующей тарифной линейки? Зачем придумывать персональные тарифы?

Тарифная линейка компании Tele2 достаточно широкая, однако «усредненный» профиль потребления не достаточно удобен для каждого пользователя. Именно поэтому и был создан «умный тариф». Клиенту не нужно самому высчитывать, сколько минут и гигабайтов он использует ежемесячно, и самому подбирать или настраивать подбирать тариф. Миа предложит уже готовые решения, а пользователь может как принять его, так и оставить все как есть. Очень удобно.

Я хочу «умный тариф»! Что для этого надо сделать?

Всего две вещи: быть абонентом Tele2 и использовать тарифный план «Мой онлайн+». Примерно через месяц советуем вам заглянуть в Личный кабинет оператора. Скорее всего Миа отправит вам персональное предложение. Предложения нет? Значит, тарифный план «Мой онлайн +» вам идеально подходит.

Всем ли абонентам доступно предложение?

Да, это предложение доступно все абонентам Tele2, которые подключены к тарифному плану «Мой онлайн+». В стандартном пакете этого тарифа – безлимитные звонки на Tele2 России, 400 минут на остальные номера России и 40 гигабайт мобильного интернета. Пользоваться соцсетями и мессенджерами можно безлимитно. Для многих действующих абонентов Tele2 Миа уже подобрала оптимальное соотношение минут и гигабайтов, а для тех, кто только подключился к оператору, она сделает это в течение месяца.