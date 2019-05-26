«Шестеро из десяти уходят»: в Кузбассе волонтеры «Лизы Алерт» провели социальный эксперимент с детьми

25 мая во всем мире отмечают День пропавших детей. В этот день и в Кузбассе говорили о том, почему пропадают дети, как не допустить этого. А еще – провели социальный эксперимент. Его результаты неприятно удивили волонтеров «Лизы Алерт» и кемеровчан.

Представьте ситуацию: вы оставили ребенка на пару минут на скамейке в парке и строго наказали ждать вас на этом месте. Дождется ли ваш сын или дочь? Или поверит незнакомцу, который сказал, будто мама попросила прийти в другое место? Родители десяти маленьких кемеровчан получили ответ на этот вопрос. Многих из них он неприятно удивил. Шестеро из десяти детей, которых «крали» волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» (с согласия родителей и в команде с сотрудниками полиции), спокойно и ничуть не сомневаясь ушли с незнакомцами. Лишь четверо из них категорически отказались двигаться с места. Возраст детей – от шести до 10 лет.

Очень важно научить ребенка не доверять незнакомцам.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Этот эксперимент проводился в рамках мероприятий, посвященных Международному дню пропавших детей. В Кемерове 25 мая в 11 часов на бульваре строителей прошла выставка «Держи меня за руку». В экспозиции – инсталляция с историями пропавших детей, фотовыставки с ориентировками на ненайденных детей, «Поисковые будни», «Почему уходят дети». К волонтерам поисково-спасательного отряда то и дело подходили прохожие, спрашивали, как не дать ребенку потеряться, как обезопасить его, что делать, если ребенок все-таки пропал.

- Самое главное – научить ребенка: если ты потерялся, стой на месте: родители сами придут и найдут тебя, - дала совет Анастасия Маслова, волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

К слову, многие взрослые приглашали волонтеров в детские сады и школы, чтобы научить детей правилам безопасности. В конце работы выставки волонтеры запустили в небо шары в память о пропавших и погибших детях. В Новокузнецке в этот день также работала выставка, а в конце дня волонтеры запустили в небо шары и зажгли свечи, символически освещающие путь домой пропавшим детям.

На выставке, посвященной Международному дню пропавших детей.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Конкретно:

МВД России напоминает, что существует четкий алгоритм действий, если ребенок не вернулся домой:

1. В случае исчезновения ребенка следует немедленно обратиться в ближайший отдел полиции.

2.Чем меньше прошло времени с момента его исчезновения, тем быстрее ребенок будет разыскан.

3. При обращении в органы внутренних дел возьмите с собой документы, удостоверяющие личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем ребенке, его фотографии.

4. При описании пропавшего ребенка обязательно укажите его основные приметы, наличие хронических заболеваний, опишите его одежду.