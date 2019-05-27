Медведица в ошейнике пыталась напасть на стадо коров в Кузбассе

Крупный хищник вновь вышел к людям в Кузбассе. В этот раз медведица подошла близко к фермерскому хозяйству, где пыталась напасть на коров.

Случай произошел в селе Топки Кемеровской области. Хищницу заметил фермер, к хозяйству которого она подошла, и забил тревогу. На место оперативно приехали сотрудники полиции, поселковые власти и охотоведы. Им удалось загнать медведицу в лесок - полиция организовала оцепление, чтобы зверь не вышел на федеральную трассу.

Полиция ищет "хозяина" зверя, которого явно держали в неволе Фото: Надежда Думина

- С области приехали ветеринары, которые усыпили медведицу и благополучно увезли. Нам сказали, что зверя выпустят в тайге в районе Мариинска, - рассказала пресс-секретарь главы Топкинского района Надежда Думина.

Собеседница издания отметила, что этим случаем заинтересовалась полиция: на медведице был ошейник с куском цепи. По всем признакам, животное содержалось в неволе. Сейчас правоохранители ищут его «хозяина».