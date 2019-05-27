Лето в Кузбассе начнется с -1 градуса

Весна подошла к своему завершению. Все три месяца ее характер был непостоянным и переменчивым - не изменился он и на последней неделе. Температура воздуха будет то подниматься до +28, то опускаться до -1 градуса.

- В ближайшие дни погода будет переменчивой, ожидается прохождение теплого атмосферного фронта, и температура воздуха будет постепенно повышаться. Самыми теплыми днями будут вторник, среда и четверг, - рассказала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. - Однако в четверг к вечеру при прохождении холодного атмосферного фронта температура начнет постепенно понижаться. Самым холодным днем будет воскресенье, но уже на следующей неделе установится хорошая летняя погода.

Во вторник воздух прогреется до +20… +25 градусов, местами - лишь до +20. Приятное тепло немного испортит порывистый ветер со скоростью до 16 метров в секунду. Днем на севере области возможны дожди и грозы, однако к ночи осадки прекратятся, а температура воздуха понизится до +7… +12 градусов. Местами будет холоднее - лишь до +2.

В среду столбики термометров поднимутся до отметок +23… +28 градусов. Юго-западный ветер будет усиливаться до 14 метров в секунду, однако осадков не ожидается. Ночью будет прохладно: до +10… +15, а местами и вовсе до +3… +8. В некоторых районах Кузбасса пройдут дожди.

В четверг в первой половине дня все еще будет сохраняться жаркая погода: до +20… +25. Но уже к вечеру до 15-20 метров в секунду усилится западный ветер, а к ночи столбики термометров опустятся до +1… +6. Местами возможны заморозки до -1 градуса.

В последний день мая будет не по-весеннему холодно: температура воздуха не превысит +14 градусов, а кое-где будет еще прохладнее. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду, местами пройдет дождь. Ночью ожидается от двух до семи градусов тепла.

В субботу под влиянием теплого фронта юго-западный ветер усилится до 12 метров в секунду, пройдут дожди. При этом дневная температура будет держаться в пределах +18… +23 градусов, ночью же столбики термометров опустятся до +2.

Воскресенье будет не по-летнему холодным. Воздух прогреется днем лишь до +9… +14 , а ночью похолодает до +1… +6.

- Местами небольшие и умеренные дожди, ожидаются заморозки до -1 градуса, - рассказала Наталья Полуэктова. - В связи с сохранением прохладной погоды высаживать рассаду в грунт пока не рекомендуем. Следите за дальнейшим прогнозом: июнь ожидается теплым!