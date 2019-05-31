Как провести выходные в Кемерове

Все страньше и страньше

Ведем ребенка в театр.

Театр для детей и молодежи приглашает маленьких зрителей и их родителей на спектакль «Алиса в Стране чудес». В его основе - известная сказочная повесть Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес».

В погоне за Белым Кроликом Алиса падает в кроличью нору и попадает в «шиворот-навыворот» - альтернативный мир чудес. Это мир, где для того чтобы стать великаном, достаточно выпить волшебный эликсир, а чтобы уменьшиться до размеров гнома - откусить кусочек пирога. Это мир, в котором происходит самое невероятное и становится «все страньше и страньше». Алиса растет и уменьшается, разговаривает с гусеницей, безумное чаепитие у Шляпника и Мартовского Зайца не кончается, а чего стоит Чеширский Кот, улыбка которого живет сама по себе. Но чтобы ни происходило, Алиса никогда не теряет присутствия духа. Доверчивая, готовая поверить в самую невозможную небылицу, любопытная, отчаянно любопытная, и жизнерадостная той жизнерадостностью, которая дается лишь в детстве, Алиса оказывается сильнее злой и могущественной Красной Королевы, правительницы мира чудес.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

30 мая, начало в 12.00

Цена билетов: 250 рублей

Кемеровчан зовут на семейную экскурсию Фото: culture.ru

Дорогами старого города

Отправляемся на экскурсию.

Удивительные, неожиданные и по-настоящему интересные семейные прогулки по историческому центру столицы Кузбасса проходят в рамках проекта «Легенды старого Кемерова». В этот раз кемеровчан ждет экскурсия по окрестностям старой Искитимки.

Что было на берегах Искитимки полвека назад? Чем жили кемеровчане тех лет? Экскурсантов ждут романтическая прогулка по скверу Влюбленных и Университетскому мосту, а также игры и викторины для детей. Дополнительная экскурсия - посещение Центра помощи диким и экзотическим животным. Экскурсию организует областная библиотека имени Федорова, а отправляться на прогулку группа будет от кемеровского цирка. Внимание: предварительная запись обязательна!

Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова

ул. Дзержинского, 19, т.: (384-2) 44-18-64

1 июня, начало в 15.00

Цена билетов: 100 рублей, дети до семи лет - бесплатно

В музее ИЗО продолжает работу выставка «Отражения» московского художника- анималиста Сергея Строганова Фото: Музей ИЗО

Чарующий мир животных

Вдохновляемся картинами анималиста.

В музее ИЗО продолжает работу выставка «Отражения» московского художника-анималиста Сергея Строганова. Основу выставки составляют иллюстрации к наиболее известным басням Эзопа и Лафонтена, часто использовавших в качестве персонажей животных и птиц, аллегорически перенося на них поступки и пороки людей, благодаря особому колориту, богатству и ритмике своих произведений.

Все работы, представленные на выставке, выполнены исключительно в карандаше, часть из которых представлена в модном в настоящее время направлении - гиперреализм.

Выставка дает возможность не только окунуться посредством карандашного рисунка в чарующий мир животных, который сам по себе бесконечно разнообразен и красочен, но и соприкоснуться с творениями величайших мастеров слова прошлого, снискавших себе славу, в частности, и в том, что их главными персонажами стали животные.

Представленные на выставке работы подкупают и своей особенной волшебно-завораживающей и позитивно-эмоциональной энергетикой, в каждой из которых прослеживается удивительно невероятная любовь, уважение и преданность природе, которая и отразилась в творчестве Сергея Строганова, создавшего столь яркие анималистически точные, художественно оформленные, талантливо исполненные и литературно выверенные образы.

Кемеровский областной музей изобразительных искусств

пр. Советский, 48

Вторник - воскресенье, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 130 до 200 рублей