2019-05-31T12:13:56+03:00
Происшествия

За несколько минут ураган в Новокузнецке повредил 24 автомобиля и сломал 58 деревьев

От урагана также пострадали здания мэрии и банка
Екатерина РОМАНОВА
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За несколько минут ураган в Новокузнецке повредил 24 автомобиля и сломал 58 деревьев.За несколько минут ураган в Новокузнецке повредил 24 автомобиля и сломал 58 деревьев.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В администрации города Новокузнецке подсчитывают предварительный ущерб, который причинил ураган. Уже известно, что от ветра пострадало более двух десятков автомобилей и несколько зданий.

Ураган в Новокузнецке..Видео: Олег Иващенко.

Ураганный ветер налетел на Новокузнецк около семи часов вечера. Он пронесся по городу, поднимая в вохдух пыль, срывая лепестки яблонь и черемухи. А заодно и ломая деревья. В администрации города уже подсчитали: по последним данным ветер сломал или вырвал с корне 58 деревьев! Часть из них упала и повредила припаркованные и даже едущие автомобили. Как минимум 24 автовладельца теперь будут вынуждены восстанавливать свои машины. А вот за чей счет – пока не известно. Выплата компенсации зависит от вида страхования, каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке. За консультацией можно обратитьсяв комитет ЖКХ города Новокузнецка.

От урагана пострадало здание банка. Фото: Екатерина РОМАНОВА

От урагана пострадало здание банка.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Из-за ураганного ветра произошло 70 обрывов проводов, сорвано не менее семи кровель со зданий. К слову, среди пострадавших от ветра строений – администрация города и один из банков. А на территорию одного из детских садов упал огромный тополь - аккуратненько, не задев никого из людей, не повредив здания и забор.

Вырванное с корнем дерево повредило балкон. ФОТО: Екатерина Романова.

Вырванное с корнем дерево повредило балкон. ФОТО: Екатерина Романова.

Отключения электроэнергии начались еще во время урагана. 18 бригад электриков только успевали переходить от одного объекта на другой, запитывать здания по резервным схемам, а потом, после ремонта, переключать на обычную. И эта работа ведется в течение всего дня 31 мая.

Первым делом поваленные деревья стали убирать с проезжей части, трамвайных путей, дворов. К трем часам ночи проезды для транспорта были уже расчищены, а сейчас идет распил и вывоз деревьев. Коммунальщикам потребуется около пяти дней, чтобы вывезти все упавшие деревья. А к 10 июня город уже будет приведет в порядок.

Поваленные деревья, разбитые машины - таков результат урагана. ФОТО: vk.com, "Инцидент Новокузнецк".

Поваленные деревья, разбитые машины - таков результат урагана. ФОТО: vk.com, "Инцидент Новокузнецк".

- Все очень слаженно отработали. Самое главное – нет ни одного случая даже травмирования. А все остальное можно восстановить, - отметил замглавы города по ЖКХ Антон Черемнов. – Пока ликвидируем, убираем, а сумму ущерба будем подсчитывать на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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