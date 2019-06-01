Чиновник из Кузбасса выпил воду с червями ради спокойствия горожан

Замглавы города Киселевска по ЖКХ принародно выпил водопроводной воды, чтобы доказать, что она чистая. Однако местные жители не решаются повторить смелый поступок: в воде плавают непонятные белые черви.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="452" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/712259" frameborder="0"></iframe> Замглавы Киселевска пьет воду с червяками..Видео: youtube, «Киселевск news»

Проблема с водой возникла у карагайлинцев еще в начале мая: тогда одна из жительниц поселка обратила внимание на то, что в воде что-то шевелится. Оказалось – червячок. Женщина позвонила на насосно-фильтровальную станцию МП «Исток» с жалобой. А потом оказалось, что она была не единственной обратившейся с этой проблемой. Вскоре к одной из звонивших пришли две женщины, взяли воду и плавающего червячка на анализ и ушли. А уже 22 мая червячков стали массово находить в своих стаканах другие карагайлинцы. Об этом сообщает портал «Киселевск news».

Через пару дней администрация Киселевска отчиталась о том, что все очищено и продезинфицировано. Однако уже 29 мая неизвестные черви стали всплывать в кружках, кастрюльках и фильтрах по всему поселку. Тогда жители поселка собрались на площади у фонтана и принесли с собой баночки с водой и теми самыми червячками. Свое возмущение они излили на представителей администрации - главу территориального управления поселка Алексея Шаравара и замглавы Киселевска по ЖКХ Сергея Шишкина, а также на директора ФНС МП «Исток» Светлану Михеева. Сельчан особенно возмутило то, что больше чем за две недели никто из администрации не удосужился сообщить о проблеме. И никто до сих пор не знает: что это за черви и как они попали в воду.

Замглавы Киселевска по ЖКХ Сергей Шишкин заявил, что после того, как поступил сигнал, были приняты меры. О уверен: вода подается хорошего качества и предложил активистам проехать на насосную станцию и убедиться, что очистка воды ведется подобающим образом. А если кто-то все-таки найдет подобную живность в воде из-под крана, набирать ее в полутора литровую бутылку и сообщать об этом лично ему.

- Сейчас мы проводим дополнительную дезинфекцию, - отметил Шишкин во время общения с жителями Карагайлы.

В подтверждение слов о высоком качестве воды Сергей Шишкин даже выпил содержимое одной из принесенных сельчанами баночек. Вместе с червячками.

Жители Карагайлинского, конечно, были впечатлены, но пить такую воду не хотят, так как опасаются за свое здоровье. Они собираются писать жалобы в прокуратуру и надеются, что все-таки узнаю, что за сказочный зверь живет в воде.