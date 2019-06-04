За гибель шести пассажиров в Кузбассе водитель автобуса лишился свободы на пять лет

Водитель автобуса, по вине которого в феврале 2018 года погибли шесть человек, проведет ближайшие пять лет в колонии-поселении. Приговор суда вступил в законную силу.

Вступил в силу приговор Чебулинского районного суда водителю автобуса, по вине которого случилось смертельное ДТП. Из-за его невнимательности на автодороге Р-255 «Сибирь» на территории Чебулинского района столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Шесть пассажиров автобуса погибли.

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом на кузбасской трассе.Еще 14 человек находятся в больнице, трое из них в тяжелом состоянии

Водитель автобуса HIGER KLQ 6129Q был недостаточно внимателен к дорожной обстановке и ее изменениям. Более того, он двигался по дороге с превышением скорости – более 90 километров в час. В какой-то момент он не справился с управлением, и заднюю часть автобуса занесло на полосу встречного движения, по которой двигался грузовой автомобиль. Грузовик врезался в пассажирский автобус. В результате шесть человек погибли, а еще пятеро были серьезно травмированы.

- Чебулинский районный суд признал уроженца Красноярского края виновным в нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также два года лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Водитель обжаловал приговор, но Кемеровский областной суд оставил жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.