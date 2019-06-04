В выставке "Уголь России и майнинг" участвуют 24 страны, 714 компаний-экспонентов и 40 тысяч человек

4 июня в Новокузнецке стартовала XXVI Международная специализированная выставка «Уголь России и майнинг» крупнейший за всю историю проекта форум будет проходить в течение четырех дней, а в его программу включены выставки, научно-деловые мероприятия и общение с потенциальными партнерами.

В выставке участвую представители 24 стран.Фото: Екатерина РОМАНОВА

В угольном форуме в этом году участвуют 714 компаний из 24 стран мира, а предполагаемое число участников и гостей форума превысит 40 тысяч человек. Среди российских предприятий представлено немало и тех, кто работает в Кузбассе. Более того, отдельные экспозиции посвящены экологии горных работ и инвестиционным проектам 24 моногородов региона.

Моногорода Кузбасса и малые народы.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Предприятия из других регионов и стран уже сегодня могут обсуждать дальнейшие перспективы взаимодействия с кузбасскими моногородами. К слову, четыре ТОСЭРа уже готовы предоставлять льготы ведения бизнеса.

У каждого участника - свои стенды и павильоны.Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Уголь – это только вершина огромного айсберга. За ним стоит машиностроение, железная дорога, рельсы, локомотивы, вагоны, терминалы. За ним стоит наука, образование, культура, спорт, охрана здоровья человека. И это все угольная отрасль, - отметил Сергей Цивилев на открытии выставки.

Голосистые девчонки из Белова покорили гостей выставки.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Среди экспонатов - как многотонные машины, так и их уменьшенные копии.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Глава региона назвал Кузбасс мировой площадкой для отработки лучших технологий в области добычи, переработки и транспортировки твердых полезных ископаемых и отметил, что на следующей выставке должны быть представлены все сферы, связанные с угольной промышленностью.

Один из павильонов на выставке.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Уже в первый день работы выставки прошли круглые столы, посвященные эффективным экологическим решениям по очистке шахтных и карьерных вод с использованием российской технологии и потенциалу финансового лизинга в развитии экономики региона. Также состоялась ярмарка вакансий профессий угледобывающей отрасли.

Сергей Цивилев отметил, что у шорцев и телеутов должны быть собственные народные музеи.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Выставка только началась и продлится до 7 июня. Ее гости и участники смогут побывать на семинарах и бизнес-тренингах, проведут деловые встречи, обменяются опытом и наладят деловые контакты.

На выставке.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Среди мероприятий, запланированных на эти дни – конкурс профессионального мастерства операторов фронтальных погрузчиков, первый «российско-германский сырьевой форум в Сибири», тестирование горной техники. И уже сегодня идут разговоры, что нужно сделать, чтобы в следующем году выставка была лучше.

Один из декоративных экспонатов выставки из Шерегеша.

- Сейчас мы с главой Новокузнецка разрабатываем проект скоростного метро, которое будет ходить на «ЕВРАЗ-ЗСМК» и которое будет проходить через Кузбасскую ярмарку. В 2021 году этот проект будет полностью реализован, но я поставил задачу, чтобы уже в следующем году наземное метро начало работать, - заметил Сергей Цивилев.

На выставке.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Справка КП:

«Уголь России и Майнинг» - крупнейшая и единственная в России площадка для всех отраслей горнорудной промышленности. Она проводится с 1993 года, и за это время ее экспонентами стали более пяти тысяч предприятий из 30 стран мира. На выставке можно познакомиться с оборудованием и технологией добычи угля, новинками продукции предприятий и заводов-производителей горно-шахтного, перерабатывающего, обогатительного, электромеханического, осветительного оборудования, а также средств безопасности.