2019-06-05T11:26:46+03:00
Происшествия

«Сайлент Хилл какой-то»: жители Киселевска эвакуируются из-за подземного пожара

Городские власти борются с возгоранием
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
«Сайлент Хилл какой-то»: жители Киселевска эвакуируются из-за подземного пожара. ФОТО: ok.ru, "Администрация киселевского городского округа"«Сайлент Хилл какой-то»: жители Киселевска эвакуируются из-за подземного пожара. ФОТО: ok.ru, "Администрация киселевского городского округа"
Изменить размер текста:

Жители Киселевска в течение нескольких дней вынуждены жить как в фильме «Сайлент Хилл». Здесь из-за подземного пожара стоит запах горелого угля и дым. Городские власти борются с пожаром, а жители вынуждены увозить детей в более безопасные места.

Жители Малинного переулка Киселевска сейчас переживают не лучшие времена. Несмотря на сладкое название переулка, им живется несладко, а дышится еще хуже. Еще на прошлой неделе они почувствовали запах гари и обратились за помощью к пожарным. Оказалось, что в нескольких десятках метров от крайнего участка горит несанкционированная свалка. Тогда пожарные потушили очаг возгорания, и жители в течение непродолжительного времени могли наслаждаться свежим воздухом.

Впрочем, длилось это недолго. Через несколько дней жители Малинного переулка вновь вызвали пожарных. И тогда стало понятно, что в густом дыме и запахе гари виноват подземный пожар.

«Я живу рядом, мой дом с краю. Это Сайлент Хилл какой-то…» - оставил возмущенный комментарий в соцсетях один из жителей Киселевска Анатолий Рагулин.

Жители близлежащих домов вынуждены отвозить детей к родственникам, так как из-за постоянного запаха гари и дыма кружится голова. Взрослые же покидать свои дома не торопятся: они опасаются мародерства, еще не хотят оставлять без присмотра домашнюю живность (кур, свиней и т.д.). А пока киселевчане эвакуируются, городские власти пытаются решить проблему.

- В конце недели на место комиссионно выехали специалисты администрации КГО, Вахрушевского поля Краснобродского угольного разреза, Ростехнадзора и закрытой шахты «Киселевская». На месте оценили обстановку, в дальнейшем спланировали мероприятия по устранению подземного возгорания, - сообщает администрация Киселевского городского округа. - 4 июня на месте эндогенного пожара были начаты работы. Слой земли над местом возгорания снят. По окончании работ специалисты будут вести наблюдение за этим участком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ветераны войны не сдаются!»: в жигулевском лесу волонтеры за 2 часа нашли 93-летнего дедушку, которого родные искали 2 дня
Сейчас Иван Логинов, переставший выходить на связь с близкими в прошлую пятницу, находится дома, читает местную газету и потихоньку приходит в себя
Новости 24
Сергей Цивилев пообещал запустить наземное метро в Новокузнецке
Баста извинился перед кузбасскими поклонниками на своем концерте
Страшное пророчество: после трагедии в «Зимней вишне» режиссер Борис Хлебников переделал сценарий
Три миллиона за неделю: кузбасские приставы заставили должников выплатить алименты
На День города в Кемерове выступит популярная российская группа
В Кузбассе открыли четыре места отдыха у воды
Двое детей и пятеро взрослых погибли на кузбасских реках с начала года
Следком возбудил дело после исчезновения кузбасского подростка
Легковушка с тремя подростками врезалась в грузовой поезд в Кузбассе
Сколько денег потратят на мусороперерабатывающий завод в Кемерове
РСХБ видит экспортный потенциал агробизнеса СФО в малом и среднем бизнесе
10 тысяч кузбассовцев пострадали от клещей с начала сезона
Россельхозбанк отправил российских сыроделов во Францию
Автомобилист едва не сбил женщину с коляской на «зебре» в Кемерове
Рабочих ударило током на кузбасской шахте: возбуждено уголовное дело
Четвертый Николай: полицейские с мигалками помогли заблудившемуся водителю добраться до роддома в Кемерове