«Сайлент Хилл какой-то»: жители Киселевска эвакуируются из-за подземного пожара

Жители Киселевска в течение нескольких дней вынуждены жить как в фильме «Сайлент Хилл». Здесь из-за подземного пожара стоит запах горелого угля и дым. Городские власти борются с пожаром, а жители вынуждены увозить детей в более безопасные места.

Жители Малинного переулка Киселевска сейчас переживают не лучшие времена. Несмотря на сладкое название переулка, им живется несладко, а дышится еще хуже. Еще на прошлой неделе они почувствовали запах гари и обратились за помощью к пожарным. Оказалось, что в нескольких десятках метров от крайнего участка горит несанкционированная свалка. Тогда пожарные потушили очаг возгорания, и жители в течение непродолжительного времени могли наслаждаться свежим воздухом.

Впрочем, длилось это недолго. Через несколько дней жители Малинного переулка вновь вызвали пожарных. И тогда стало понятно, что в густом дыме и запахе гари виноват подземный пожар.

«Я живу рядом, мой дом с краю. Это Сайлент Хилл какой-то…» - оставил возмущенный комментарий в соцсетях один из жителей Киселевска Анатолий Рагулин.

Жители близлежащих домов вынуждены отвозить детей к родственникам, так как из-за постоянного запаха гари и дыма кружится голова. Взрослые же покидать свои дома не торопятся: они опасаются мародерства, еще не хотят оставлять без присмотра домашнюю живность (кур, свиней и т.д.). А пока киселевчане эвакуируются, городские власти пытаются решить проблему.

- В конце недели на место комиссионно выехали специалисты администрации КГО, Вахрушевского поля Краснобродского угольного разреза, Ростехнадзора и закрытой шахты «Киселевская». На месте оценили обстановку, в дальнейшем спланировали мероприятия по устранению подземного возгорания, - сообщает администрация Киселевского городского округа. - 4 июня на месте эндогенного пожара были начаты работы. Слой земли над местом возгорания снят. По окончании работ специалисты будут вести наблюдение за этим участком.