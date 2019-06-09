2019-06-09T07:48:35+03:00
Общество

«Украли из детсада!»: кузбассовцы делятся фотографией якобы пропавшей девочки

В соцсетях распространяют фотографию якобы пропавшей девочки
Екатерина РОМАНОВА
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Девочка на фото - настоящая, а вот сообщение, что она пропала - нет. ФОТО: социальные сети.Девочка на фото - настоящая, а вот сообщение, что она пропала - нет. ФОТО: социальные сети.
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Кузбассовцы не на шутку встревожены: пропала маленькая девочка в бальном платье. Фотографией ребенка жители региона делятся в социальных сетях и мессенджерах. Но действительно ли ребенок пропал?

В течение примерно недели в сети распространяется информация о пропавшей девочке. Ребенок, если верить комментарию, с которым присылают фотографию, пропал прямо из детского сада. По другой версии – просто пропал. А в аудиосообщении, которое прикреплено к фотографии, рыдающая женщина умоляет: «Девочки, раскидайте, пожалуйста, по чатам! Может, видели в городе…» При этом в сообщении не указано, куда же сообщить, если ребенка кто-то увидел.

С вопросом, действительно ли в Кузбассе пропала девочка, мы обратились в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». И оказалось, что девочку, якобы пропавшую «в Центре», разыскивают сразу в нескольких регионах. Неравнодушные граждане, получив фото и аудиосообщение от знакомых, тут же решают помочь найти ребенка и пересылают информацию своим знакомым. Причем происходит это в разных регионах - в Омске, Новосибирске, Кузбассе, Владивостоке

- Это очередной вброс информации. Заявления о пропаже ребенка в полиции нет, никаких данных о ней – тоже. Насколько знаю, распространяться информация начала из Омска и гуляет по сети уже примерно неделю. Наши волонтеры постоянно мониторят информацию о пропавших детях, однако такого случая не было, - рассказал Егор Кузьмин, куратор отряда «Лиза Алерт» в Кузбассе. – Обратите внимание: ни одного контакта, подробной информации о ребенке и месте его пропажи нет – только фотография. Для чего это делается – непонятно. Может быть, это чья-то злая шутка…

Егор Кузьмин напомнил, что прежде, чем делать репосты и рассылки подобных обращений, стоит убедиться в правдивости информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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