2019-06-10T13:52:46+03:00
Происшествия

Оползень перекрыл реку и сбил опоры линии электропередачи в Кузбассе

Воду в Большом Кийзасе будут перекачивать насосами
Екатерина РОМАНОВА
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Оползень перекрыл реку и сбил опоры линии электропередачи в Кузбассею ФОТО: архив КПОползень перекрыл реку и сбил опоры линии электропередачи в Кузбассею ФОТО: архив КПФото: Евгения ГУСЕВА
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В Мысках из-за схода породы бортового отвала на разрезе оказалось перекрытым русло реки Большой Кийзас на 750 метров в длину и около пяти метров в высоту. Кроме того, пострадали опоры линии электропередач. Ситуацию взял под контроль областной штаб.

Из-за деформации основания «Межучасткового отвала» на кузбасском разрезе произошел сход горной массы. из-за этого оказалось перекрытым русло реки Большой Кийзас. Чтобы устранить последствия ЧП, угольщики обратились в областной департамент природных ресурсов и экологии ч просьбой разрешить проведение работ на горном объекте. Пока же, чтобы избежать накопления водных масс, воду будут перекачивать насосами. Уже выполнена аэросъемка местности. Сейчас оползень остановился, теперь специалистам предстоит рассчитать параметры и объемы деформации.

- Здоровью жителей ничего не угрожает. Сегодня вечером состоится заседание штаба, где будет заслушан план по ликвидации последствий ЧП, разработанный специалистами разреза. Однозначно, что предприятие полностью ликвидирует допущенные нарушения и выполнит все компенсационные действия. Мы за этим проследим, - подчеркнул замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. ОН также подчеркнул, что созданный оперативный штаб будет работать в круглосуточном режиме и ежедневно информировать кузбассовцев о своей работе.

К слову, в штаб вошел сам замгубернатора Андрей Панов, начальник областного департамента природных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий, глава Мысковского городского округа Дмитрий Иванов, местные депутаты и представители экологической организации Мысков. К расследованию инцидента привлечены эксперты ОО «СИГИ», ООО «Сибгеопроект», ООО «НЦ «Эталон», ООО «Центр инженерных технологий». Также на месте работают специалисты Ростехнадзора.

От оползня пострадали также опоры линии электропередач. Она находится в резерве одного из разрезов, сами же предприятия запитываются по двум основным линиям.

В результате ЧП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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