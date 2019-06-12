На газоне у администрации в Новокузнецке растет конопля

Новокузнечане удивлены состоянием газонов в новом сквере возле администрации Куйбышевского района в городе Новокузнецке. Наряду с цветами, обычной травой и сорняками здесь в большом количестве растет конопля.

Приметные острые листочки запрещенного растения виднеются почти на каждой клумбе и газоне в новом сквере. Они растут и группками, и поодиночке прямо под окнами администрации Куйбышевского района. Рядом с газонами и клумбами – скамьи для отдыха и детские качели, а по не до конца выложенным дорожкам катаются дети на велосипедах и самокатах. Впрочем, почти никто из гуляющих не обращает внимания на растения: то ли привыкли, то ли просто не знакомы с ним.

Приметные острые листочки запрещенного растения виднеются почти на каждой клумбе и газоне в новом сквереФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

- Это, конечно, конопля, да не та: дурманящих веществ в ней крайне мало, да и условия не те, - сказал один из наших читателей, который прислал в редакцию фото газона у администрации.

Несмотря на то, что конопля не та, читатель удивлен: неужели никто не следит за тем, что же выросло на газонах, тем более в таком значимом для города месте?