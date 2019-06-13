Как будет ходить общественный транспорт на Троицу 2019 в Кемерове

Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в Кемерове 15 и 16 июня. В выходные в городе пустят дополнительный транспорт.

15 и 16 июня православные кемеровчане будут отмечать Родительскую субботу и Троицу. Чтобы все желающие смогли добраться к могилам своих родственников, в городе будет работать дополнительный общественный транспорт. Кроме того, изменятся схемы движения отдельных маршрутов.

Как сообщили в Управлении единого заказчика транспортных услуг, 15 июня пассажирский транспорт будет работать по расписанию субботнего дня, 16 июня - по расписанию воскресного. В эти дни с 9.00 до 18.00 будут организованы дополнительные маршруты к кладбищам города, в жилых районах Кедровка, Ягуновский, поселок Боровой - до 16.00.

В направлении Центральных кладбищ № 2, 3, 4, 5:

• № 17 - АТП-3 - пос. Казачий - кладбище № 2 - кладбище № 5 (по ул. 4-я Цветочная в обоих направлениях);

• № 17т - АТП-3 - пос. Казачий - кладбище № 2 (по ул. 4-я Цветочная в обоих направлениях);

• № 66т - ОАО «Химпром» - пос. Казачий - кладбище № 2 (по ул. 4-я Цветочная в обоих направлениях);

• № 70 - Ост. «Швейная фабрика» - кладбище № 2.

По схеме движения: в прямом направлении: ост. «Швейная фабрика» - пр. Ленина - пр. Кузнецкий - ул. Автозаводская - ул. Базовая - ул. 1-я Линия - Казачий тракт - ул. Совхозная - кладбище № 2.

В обратном направлении: кладбище № 2 - ул. Совхозная - ул. Центральная - ул. 4-я Цветочная - ул. 1-я Линия - ул. Базовая - ул. Автозаводская - пр. Кузнецкий - пр. Ленина - ост. «Швейная фабрика».

• № 70а - Ост. «Швейная фабрика» - кладбище № 5.

По схеме движения: в прямом направлении: ост. «Швейная фабрика» - пр. Ленина, пр. Кузнецкий - ул. Автозаводская - ул. Базовая - ул. 1-я Линия - Казачий тракт - ул. Совхозная - кладбище № 5.

В обратном направлении: кладбище № 5 - ул. Совхозная - ул. Центральная - ул. 4-я Цветочная - ул. 1-я Линия - ул. Базовая - ул. Автозаводская - пр. Кузнецкий - пр. Ленина - ост. «Швейная фабрика».

• № 80т - д/п «Комсомольский» - кладбище № 1 - кладбище № 2.

По схеме движения: пр. Комсомольский - пр. Химиков - пр. Ленинградский - пр. Ленина - ул. Соборная - ул. Бийская - ул. Базовая - ул. Баумана - ул. Радищева - ул. 1-я Линия - Казачий тракт - ул. Совхозная - кладбище № 2 в прямом и обратном направлениях.

Дополнительно будут продлены маршруты:

• № 3т -ТРК «Променад-2» - 1-я Линия - кладбище № 2;

• № 9т - д/п «Шалготарьян» - 1-я Линия - кладбище № 2;

• № 35т - д/п «Шалготарьян» - 1-я Линия - кладбище № 2.

С 9.00 до 18.00 маршруты № 9т, 35т будут работать без заезда до остановки «Детский сад» в связи с продлением их до кладбища.

Центральное кладбище № 1:

• № 10 - ОАО «Химпром» – «Геологоразведка»;

• № 80 - ТРК «Променад-2» - ост. «Детский сад»;

• № 72 - кладбище № 1 - кладбище № 2 - кладбище № 5;

• № 80т - д/п «Комсомольский» - кладбище № 1 - кладбище № 2».

Солонечное кладбище - маршрут № 71 от остановки «ТУРР» до Солонечного кладбища.

Кировское кладбище:

• № 73 - ДК Кировского - ул. Леонова - ул. Александрова - ул. Инициативная - шоссе Егорова - кладбище Кировского района;

• № 73т - ДК Кировского - кладбище Кировского района.

Кладбище в ж. р. Кедровка (проходящий транспорт):

• № 179э - железнодорожный вокзал - ж. р. Кедровка;

• № 194 - ж. р. Промышленновский - ж. р. Кедровка;

• № 197э - пл. Волкова - ул. Рабочая;

• № 279э - д/п «Ленинградский» - ул. Рабочая.

• Дополнительный маршрут с 9.00 до 16.00:

• № 74 - школа № 70 - кладбище ж. р. Кедровка.

Маршрут № 5кл - в направлении из ж. р. Ягуновский на кладбище ж. р. Пионер.

Маршрут № 127кл - в направлении от остановки «Стела» до кладбища пос. Боровой.

Для организации работы общественного транспорта будут работать шесть передвижных диспетчерских пунктов.