Жену бывшего вратаря новокузнецкого «Металлурга» нашли зарезанной

Жену бывшего вратаря новокузнецкого «Металлурга» и сборной России по хоккею Максима Соколова нашли зарезанной. Сейчас обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

Трагедия случилась 13 июня 2019 года в частном доме, расположенном в поселке Новая Романовка в Ленинградской области. Там проживала супруга Максима Соколова Ирина вместе с сыновьями 18-ти и 15-ти лет.

Сигнал в полицию поступил от соседей семьи. К ним прибежал младший мальчик и сказал, что старший брат бросился с ножом на их мать. Следователи и криминалисты незамедлительно выехали на место трагедии, где обнаружили женщину с перерезанным горлом.

-Также на месте происшествия также обнаружен 18-летний юноша с телесными повреждениями, который в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в СУ СК России по Ленинградской области. - По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления.

Сейчас младший сын Максима Соколова находится на допросе у следователей.

- Старший ребенок вошел в комнату к младшему брату после убийства матери и сказал, что убьет его, - рассказал источник «КП». - Он ответил ему: "Не надо, я же тебя люблю". В тот момент, как заявляет парень, он еще не знал, что мать мертва.

Во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться следователям. Свою версию произошедшего может рассказать старший сын Максима Соколова, который сейчас находится в реанимации.

Известно, что Максим и Ирина Соколовы были женаты почти 20 лет, но проживали раздельно последние 3-4 года. По образованию Ирина была психологом, но сидела дома, занималась воспитанием детей. Оба мальчика - родные дети Соколовых.

За новокузнецкий «Металлург» Максим Соколов выступал с 2007 по 2009 годы. В 2007 году подписание контракта с Соколовым должно было решить вновь обострившуюся вратарскую проблему в клубе. На тот момент действующий вратарь Сергей Гайдученко уехал в Ярославль, а Сергея Бобровского вызвали в молодежную сборную России на чемпионате мира.

Досье КП

Максим Соколов родился 27 мая 1972 года в Ленинграде (СССР). Игровую карьеру начал в 1992 году в составе питерского СКА. Также в последующем играл за такие клубы как «Северсталь» (Череповецк), «Авангард» (Омск), «Металлург» (Новокузнецк), «Трактор» (Челябинск), «Нефтехимик» (Нижнекамск).

В 2013 году он завершил игровую карьеру и начал тренерскую. В настоящее время Максим Соколов является старшим тренером молодежного «СКА-1946».

В высшем дивизионе российского хоккея Максим Соколов провел 588 матчей, пропустил 1312 шайб, набрал 86 минут штрафа. Всего в различных лигах 734 матча, 1749 шайб, 112 минут штрафа.

Максим Соколов выступал вратарем сборной России на Олимпийских играх в Турине в 2006 году. на его счету участие в семи чемпионатах мира, из которых он завоевал серебряную (2002) и бронзовую (2005) медали.

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