Женился и умер: кузбассовец заключил брак, находясь на больничной койке

Эта история началась несколько лет назад в Таштаголе. Мужчина и женщина познакомились, влюбились друг в друга, стали жить вместе. А в 2017 году они с радостью узнали, что скоро станут родителями. Вот только отношения все еще оставались неопределенными. Пара все чаще заговаривала о свадьбе – ребенок должен родиться в полной семье! Но зарегистрировать брак им пришлось при необычных обстоятельствах.

Пришла беда

В один из июньских дней 2017 года мужчина поехал вместе с другом на рыбалку. Каким образом и зачем в лодке оказалось ружье – это уже не важно. Важно лишь то, что ружье выстрелило и ранило будущего отца в живот. Его друг поняв, что случилось, тут же вызвал скорую помощь, и врачи в течение полутора месяцев пытались сохранить жизнь раненому. Но тот с каждым днем угасал все сильнее и большую часть времени был в бессознательном состоянии.

Друг не знал, как хоть немного смягчить страдания будущей матери. Своей вины мужчина не отрицал. Более того, взял на себя обязанность помогать в лечении друга, поддерживать его гражданскую супругу. Но, несмотря на усилия врачей, будущий отец скончался. И тогда его друга осудили за причинение смерти по неосторожности.

- Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком на один год и пять месяцев, взыскали компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей в пользу супруги. А когда в декабре родился малыш, женщина взыскала с него пособие по потере кормильца, - сообщила Елена Тушкевич, пресс-секретарь прокуратуры Кемеровской области.

Сочетались браком

Но есть в этой истории и неожиданный поворот. Пока мужчина находился в бессознательном состоянии, гражданская супруга решила все-таки узаконить отношения. Как быть? Ведь потенциальный жених прикован к постели... Тогда будущая (на тот момент) мать через свою знакомую попросила руководителя таштагольского ЗАГСа зарегистрировать их отношения официально. И та, зная, что мужчина не писал заявления на брак и не может подтвердить желание жениться, согласилась сделать это, чтобы помочь будущей маме. Руководитель ЗАГСа собственноручно подписала свидетельство о браке и составила запись о заключении брака в актовой книге.

У молодоженов впереди не было ни одного дня совместной супружеской жизни: всего через сутки мужчина умер, так и не узнав, что официально он теперь – муж. Друг же его, испытывая угрызения совести и сожаление о случившемся, лишь спустя некоторое время обратил внимание на то, что дата заключения брака и дата смерти следуют друг за другом. А это, в свою очередь, стало поводом для проверки, которую провели сотрудники УФСБ России по Кемеровской области

- Руководителю ЗАГСа предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры. - После утверждения обвинительного заключения прокурор направил уголовное дело в Таштагольский городской суд для рассмотрения по существу.