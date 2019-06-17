2019-06-17T14:37:40+03:00
Общество

До +32, дожди и грозы: погода в Кузбассе будет переменчивой

Синоптики рассказали о погоде на наступившей неделе
Екатерина РОМАНОВА
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До +32, дожди и грозы: погода в Кузбассе будет переменчивой.До +32, дожди и грозы: погода в Кузбассе будет переменчивой.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Наступившая неделя будет радовать кузбассовцев то жарким солнышком, то дождями и грозами. При этом самым холодным днем окажется вторник, а самым жарким – суббота.

Во вторник, 18 июня, в Кузбассе будет не очень жарко: воздух прогреется лишь местами до +26 градусов, а кое-где и вовсе лишь +16. При этом пройдут небольшие дожди, прогремят грозы, а порывы южного и юго-восточного ветра могут достигать 16 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до +11 градусов.

В среду днем будет несколько теплее: на территории всей области столбики термометров будут держаться в пределах +21…+26 градусов, а вот порывы северо-западного и юго-восточного ветра могут днем достигать скорости в 18 метров в секунду, а ночью – до 13 метров в секунду. В большинстве районов пройдут небольшие дожди, но местами возможны грозы.

В четверг синоптики не прогнозируют осадков, а воздух прогреется до +26 градусов. Порывы теплого южного ветра лишь иногда будут достигать скорости в 12 метров в секунду. Ночь тоже будет теплой: от 12 до 17 градусов тепла.

В пятницу столбики термометров поднимутся еще выше – до +28 градусов. Южный ветер будет слабым с редкими порывами. День будет солнечным и ясным, но уже к ночи в некоторых районах местами пройдут дожди и грозы, а температура воздуха опустится до +14…+19 градусов.

В субботу дожди пройдут уже в большинстве районов области. Порывы южного ветра станут чуть сильнее. Тем не менее, этот день будет самым жарким: воздух прогреется до +27…+32 градусов. Впрочем, к ночи станет прохладнее, и температура воздуха будет держаться в пределах +8…+13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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