Полицейские-кинологи и их питомцы раскрыли полторы сотни преступлений за полгода

Кинологическая служба России отметила 110-летний юбилей. Чествовали кинологов и их четвероногих питомцев и в Кузбассе.

Кинологи и служебные собаки более века стоят на страже порядка. Они помогают разыскивать преступников и просто пропавших людей, по горячим следам раскрывают преступления, ищут психотропные и взрывчатые вещества. Сегодня в Кузбассе служит 227 собак. Их подготовкой занимаются 192 специалиста-кинолога. И только с начала этого года благодаря служебно-розыскным собакам раскрыто 147 преступления.

Так, в Новокузнецком районе овчарка Палитра привела полицию от места преступления к дому, где прятался вор – и это – далеко не единственный случай, когда преступление было раскрыто по горячим следам!

Так же, как и люди, служебные собаки уходят на пенсию, и нередко они остаются жить у своего напарника. Так, полицейский-кинолог из Новокузнецка старшина полиции Светлана Едигарьева не смогла расстаться с лабрадором-ретривером по кличке Дафна даже после того, как собака была списана со службы.

- Долгие 9 лет они были настоящими напарниками, специализировались на поиске взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов, вместе были в служебной командировке, принимали участие во всероссийских соревнованиях специалистов-кинологов, где показали один из лучших результатов работы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас кинолог работает с другой собакой, а Дафну забрала домой. Теперь собака на заслуженном отдыхе, но по-прежнему, увидев Светлану Едигарьеву в форме, бросается к ней и по привычке собирается идти на «работу».