2019-06-23T20:53:44+03:00
Общество

Уточки на дороге: новокузнецкие водители остановились и пропустили птичье семейство

Отважные пернатые переходили проезжую часть [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Уточки на дороге: новокузнецкие водители остановились и пропустили птичье семейство. ФОТО: Юлия Гусарова.Уточки на дороге: новокузнецкие водители остановились и пропустили птичье семейство. ФОТО: Юлия Гусарова.
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Уточки давно стали постоянными жителями Новокузнецка. Поэтому и горожане относятся к ним с любовью и уважением. Так, воскресеным утром из-за птичьего семейства даже образовалась пробка на дороге.

Уточки на дороге: новокузнецкие водители остановились и пропустили птичье семейство..ВИДЕО: Юлия Гусарова.

Зиму уточки проводят на новокузнецкой реке Абе, где горожане подкармливают их. А вот летом перебираются туда, где потише, поменьше чужих глаз. Например, на берег реки Томи. И там выводят птенцов, знакомят их с окружающим миром. Вот, например, в воскресенье днем мама-утка вывела своих птенцов на прогулку. Все семейство дошло до дороги и дружно стало переходить проезжую часть. А автомобилисты – дружно пропускать многодетную мать.

- В 12:40 ехала из города по Ильинской трассе, в районе остановки «Набережная» заметила, что машины стоят как будто в пробке, - рассказала новокузнечанка Юлия Гусарова. – Когда подъехала поближе, увидела, что машины пропускают утку с утятами.

Уточка с шестью птенцами как раз перешла полосу, где находилась Юлия. Но как только семейство пересекло сплошную линию, мама-утка передумала идти дальше и развернула утят обратно.

- Женщина из встречного автомобиля вышла и проводила утку и утят с дороги в лесок у дороги, - продолжает Юлия. - Всех пропустили и все в порядке с ним!

ИСТОЧНИК KP.RU

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