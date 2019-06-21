2019-06-21T04:12:34+03:00
Общество

В Кемерове замуровали вход в старейший альпинистский клуб

Вход на цокольный этаж здания забетонировали и сняли вывеску
Екатерина БОРМОТОВА
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Таким вход в "Ирбис" был еще неделю назад Фото: "Федерация альпинизма Кемеровской области" / "ВКонтакте"Таким вход в "Ирбис" был еще неделю назад Фото: "Федерация альпинизма Кемеровской области" / "ВКонтакте"
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Участники кемеровского альпинистского клуба «Ирбис» бьют тревогу и звонят во все колокола: вход в здание, где размещалась организация, замуровали.

Альпинистский клуб размещался на цокольном этаже дома №19 на улице Весенней. Придя на тренировку, скалолазы обнаружили, что входа в помещение просто напросто нет.

«Нас пытаются выжить из наших помещений! И на этот раз - не подстраивая мелкие гадости, а совершив полный беспредел! Смотрите на фото, как выглядел вход в клуб еще неделю назад, и каким мы его обнаружили вчера, придя на тренировку. То есть входа просто нет. Он снесен и забетонирован. Вывеска украдена», - сообщили в Федерации альпинизма Кемеровской области.

Придя на тренировку, скалолазы обнаружили, что вход в клуб забетонирован "Федерация альпинизма Кемеровской области" / "ВКонтакте"

Придя на тренировку, скалолазы обнаружили, что вход в клуб забетонирован "Федерация альпинизма Кемеровской области" / "ВКонтакте"

Участники клуба «Ирбис» считают, что подобное самоуправство – дело рук специалистов местного РЭУ, с которым у клуба постоянно возникают проблемы.

«Мы поднимаем спорт в городе на свои средства, на общественных началах. Сами нашли и содержим помещение, построили скалодром. Но такое самоуправство сводит на нет все эти усилия. Считаем такие действия нецивилизованными и дискредитирующими городские службы и наш город», - рассказала участница клуба «Ирбис» Ирина Дробченко.

«Ирбисовцы» уже подали заявление в полицию, а также обратились к городским и областным властям - обращения приняты в работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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