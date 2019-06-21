2019-06-21T09:41:47+03:00
Происшествия

Повисла на балконе: новокузнечане спасли маленькую девочку от падения с третьего этажа

Очевидцы не дали ребенку упасть с высоты
Екатерина РОМАНОВА
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Повисла на балконе: новокузнечане спасли маленькую девочку от падения с третьего этажа. ФОТО: vk.com, "Новокузнецк онлайн"Повисла на балконе: новокузнечане спасли маленькую девочку от падения с третьего этажа. ФОТО: vk.com, "Новокузнецк онлайн"
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Маленькая девочка из Новокузнецка решила поиграть на балконе. Игра чуть не закончилась трагедией: малышка оказалась за ограждением балкона, и лишь благодаря случайным прохожим осталась живой и невредимой.

Днем на улице Обнорского в одном из многоквартирных домов случилось ЧП. Местные жители увидели, что за ограждением балкона на тонком уступе, хватаясь руками за перила, стоит маленькая девочка. Еще немного – и ребенок упадет вниз. Никто из квартиры не выходил на балкон, чтобы помочь малышке. Что делать? У двоих парней, случайно оказавшихся рядом, мгновенно созрел план. Один из них остался стоять внизу возле балкона, чтобы поймать ребенка, если упадет. А другой побежал стучаться в квартиру. Дверь ему открыла пожилая женщина. Как только мужчина попал в квартиру, он тут же бросился к балкону и спас маленькую девочку от неминуемого падения.

Позже сотрудники полиции выяснили, что девочка и ее брат остались под присмотром 70-летней бабушки. Пока женщина занималась младшим внуком, 2-летняя девочка вышла на балкон и взобралась в оконный проем.

Эта история закончилась хорошо: девочка жива благодаря неравнодушию прохожих. В отношении родителей девочки инспекторы по делам несовершеннолетних составили протокол о неисполнении обязанностей.

- Начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Кемеровской области подполковник полиции Денис Ведягин обращается к родителям малолетних детей с просьбой быть предельно внимательными к малышам и ни на минуту не оставлять их без присмотра, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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