Виновным в обрушении дома в Междуреченске вынесли приговор

Четверо кузбассовцев признаны виновными в обрушении подъезда жилого дома в Междуреченске и гибели двух человек. Все они по решению суда несколько лет проведут в колониях-поселениях.

21 июня в Междуреченске состоялся суд, на котором огласили приговор четверым кузбассовцам, виновным в обрушении подъезда жилого дома и гибели двух человек. Собственнику нежилого помещения, которое находилось на первом этаже дома, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев в колонии-поселении. Трое рабочих также будут отбывать наказание в колонии-поселении, однако срок меньше: по четыре года каждый.

Напомним, ЧП произошло 31 мая 2016 года. 57-летний владелец нежилого помещения нанял троих человек, не имеющих специального образования, для ремонта фасадной части стены. Они частично демонтировали кирпичную кладку, несущая способность стены нарушилась и в 17:20 она обрушилась. При этом погибли два жителя дома, разрушились 68 квартир и оказались повреждены нежилые помещения трех предпринимателей. Ущерб составил 84 миллиона рублей.

- За нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение крупного ущерба суд назначил наказание: собственнику нежилого помещения – пять лет шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении и четыре года лишения свободы в колонии-поселении остальным подсудимым, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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