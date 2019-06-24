Дожди отступят и придет жара: в Кузбассе ожидается до +34 градусов

Если вы истосковались по летнему теплу, а шуточки про «Вот такое у нас в Сибири лето» уже не кажутся смешными, радуйтесь. Уже во второй половине этой неделе в Кузбасс придет она – летняя жарища.

Хмурые выходные и дождливый понедельник остались позади, а вместе с ними и непогода. Во вторник еще кое-где пройдут дожди и даже прогремят грозы, а местами возможен и туман, но погода постепенно будет улучшаться. Во вторник ночью ожидается +6…+11 градусов, а днем до +22. Но уже в среду днем воздух прогреется до +22…+27. Вероятность дождя остается прежней, да и грозы возможны. Зато ночь будет почти теплой: до +16 градусов. Местами – лишь до +5…+10.

Южный ветер принесет в четверг и пятницу жару: воздух прогреется до +28…+33 градусов. Осадков в эти дни не ожидается, а ночная температура будет держаться в пределах +14…+20 градусов.

В выходные дни будет еще жарче: столбики термометров поднимутся до +34 градусов, а в самом холодном месте Кузбасса будет +29. Осадков по-прежнему не ожидается, а скорость ветра не превысит семи метров в секунду. Ночи будут такими же жаркими, как и предыдущие.

Спасаться от жары в такую погоду можно и возле водоемов. Главное, чтобы это были проверенные и безопасные места.