Спуск с препятствиями: кемеровчане по дороге на Искитимку вынуждены прыгать через забор

Неожиданный сюрприз обнаружили кемеровчане на Университетском мосту. Теперь невозможно спуститься к Искитимке по лестницам, так как выход на них заварен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/716331" frameborder="0"></iframe> Кемеровчанам закрыли проход к Искитимке.Видео: Алина Князева, Мария Багданова

Металлические конструкции, которые загораживают спуски с обеих сторон моста, появились совсем недавно и привели горожан в недоумение. Поднимаясь от реки, люди натыкаются на неожиданное препятствие, чему не особо рады, ведь возвращаться назад – значит, тратить время и силы. Впрочем, практически все просто перелезают через возникший забор, ведь никаких указателей о том, что проход отсутствует, ни внизу, ни на мосту, нет.

Заграждения стоят с обеих сторон моста Фото: Алина Князева, Мария Багданова

- Перелезть через эти ограждения не составляет труда. Люди проходят здесь часто. Но лестницы в плохом состоянии, подниматься по ним сложно. Было бы удобнее все исправить в ближайшее время, – поделился своим мнением кемеровчанин Вячеслав.

К слову, внизу со стороны парка Жукова стоит бетонная плита, которая должна сигнализировать горожанам, что проход закрыт. Правда, людей плита не останавливает: между ней и лестницей есть небольшое отверстие, куда спокойно проходит взрослый человек. Ограждений снизу с другой стороны моста нет.

Жителей не останавливает даже бетонная стена Фото: Алина Князева, Мария Багданова

Ситуацию прокомментировали в администрации города, пояснив, что спуски установили для безопасности жителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/716334" frameborder="0"></iframe> Кемеровчане не могут пройти к Искитимке.Видео: Алина Князева, Мария Багданова

- В Кузбассе реализуется президентский проект, который подразумевает под собой запланированные работы по укреплению безопасности зоны берегов. Путь к парку загородили временно, - сообщила начальник отдела по работе со СМИ Татьяна Щавина.

В данный момент неясно, сколько именно времени проходы будут закрыты. Собеседница издания добавила, что по закону никаких информационных табличек быть не должно, так как работы находятся на подготовительном этапе.