2019-06-25T07:32:26+03:00
Общество

Неделя молодежи стартовала в Кузбассе

С 24-го по 29-ое июня пять территорий нашей области станут местом проведения единых тематических дней
Фаяз Алекберов
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Неделя молодежи стартовала в Кузбассе. ФОТО: Instagram Сергея Цивилева.Неделя молодежи стартовала в Кузбассе. ФОТО: Instagram Сергея Цивилева.
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Накануне в тур под лозунгом «Время быть молодыми» отправился автобус с командой в более чем 60 человек, в числе которых были представители Междуреченска, Мысок, Осинников, Новокузнецкого и Таштагольского районов. Ребята уже посетили Калтан, им еще предстоит посетить Мариинск, Ленинск-Кузнецкий, поселок Трудоармейский и Кемерово.

Каждый день молодежной недели посвящен отдельной теме, вчера, например, это была тема добровольчества. Однако, упор на тематику делает сам муниципалитет, а не выездной тур. Последний объединяет в себе все тематические дни: добровольческий, творческий, здоровый, экологический и интеллектуальный. Всего понемножку.

Ребята готовятся к отъезду. ФОТО: Instagram Сергея Цивилева.

Ребята готовятся к отъезду. ФОТО: Instagram Сергея Цивилева.

На мероприятии будет организовано порядка 20-и интерактивных площадок различной направленности, а также демонстрация основных направлений деятельности молодежной политики в регионе. В рамках каждого дня будут проведены тематические акции, различные флешмобы, конкурсы, квесты и концерты. Помимо этого, у ребят еще появится возможность обзавестись новыми друзьями и подписчиками в своих соцсетях.

— У нас здесь есть ребята, связанные с творчеством, с наукой, со студенческими отрядами, корпус спасателей, волонтеры и молодежь, которая занимается обучением и тренингами, — рассказывает Роман Зеленин, один из организаторов молодежной недели.

Завершится молодежная неделя 29-го июня праздничным мероприятием в Кемерове на площади Волкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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